von Stefan Heimpel

Beschließen musste der Vöhrenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung über die Haushaltsreste von der Jahresrechnung 2018. Dabei machte Kämmerer Armin Pfriender darauf aufmerksam, dass dies das letzte Mal ist, dass der Gemeinderat Haushaltsreste beschließen kann, da zum kommenden Wirtschaftsjahr 2020 in Vöhrenbach das neue kommunale Haushaltsrecht eingeführt wird, in dem solche Haushaltsreste nicht mehr vorgesehen sind. Haushaltsreste sind vorhandene Gelder für bestimmte Zahlungen oder zu erwartende Einkünfte, die im eigentlich geplanten Wirtschaftsjahr nicht getätigt werden konnten.

Nicht im selben Jahr fertig

Dieses Mal betraf dies vor allem Rechnungen für Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen oder noch nicht abgerechnet wurden, weshalb also für 2018 geplante Maßnahmen bestimmte Zahlungen erst in diesem Jahr fällig werden. Die bereits im Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Gelder werden dann auf das laufende Jahr übertragen und dann für diesen Zweck verwendet. Das gleiche gibt es auf der Einnahmenseite, beispielsweise für Zuschüsse zu Maßnahmen aus dem vergangenen Haushaltsjahr, die erst in diesem Jahr eintreffen. Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ab dem kommenden Jahr dagegen werden keine Haushaltsreste gebildet. Entsprechende Änderungen bei den Zahlen müssen dann komplett im neuen Haushaltsplan als neue Ausgaben oder Einnahmen berücksichtigt werden.

Freibad und Feuerwehr

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden nun als Haushaltsreste genehmigt auf der Einnahmenseite 135 700 Euro und auf der Ausgabenseite 467 410 Euro. Auf der Einnahmenseite waren dies verschiedene Zuschüsse für das Freibad, das Rathaus Hammereisenbach oder die Wasserversorgung, ebenso für die Beschaffung der Digital-Funkgeräte der Feuerwehr, die erst in diesem Jahr eintreffen werden, bereits letztes Jahr aber im Haushalt aufgeführt waren. Auf der Ausgabenseite waren es im Verwaltungshaushalt Zahlungen für die Unterhaltung des Kindergartens Hammereisenbach, vor allem im Bereich der Sicherheit, für eine vom Gemeinderat gewünschte Bauleitplanung für die Stadt sowie für Wegeunterhaltung. Hier waren es insgesamt 164 000 Euro.

Im Vermögenshaushalt waren es 303 000 Euro. Hier sind noch Zahlungen zu leisten für die Beschaffung der Digitalfunkgeräte der Feuerwehr voraussichtlich in diesem Jahr, Sanierungskosten am Kindergarten St. Martin und weitere Kosten für die Altlastenbeseitigung. Darüber hinaus sind für die Friedhöfe in Vöhrenbach und Hammereisenbach von 62 000 Euro zu erwarten und für die Breitbandversorgung in der Villinger Straße und in Hammereisenbach 44 000 Euro. Auch hier liegt beispielsweise die Schlussrechnung für die fertiggestellten Maßnahmen noch nicht vor.

Unklare Bauabrechnung

Ein größerer Posten betrifft auch den Bau der Wasserleitung in der Villinger Straße mit 54 000 Euro. Hier gibt es noch Meinungsunterschiede zwischen der Baufirma und dem Ingenieurbüro über die tatsächlich angefallenen Kosten, die erst geklärt werden müssen.