von Hartmut Ketterer

Viele Baustellen anpacken will der neue Uracher Ortschaftsrat mit den neuen Kräften Markus Dannecker, Reinhard Kienzler, Andreas Weißer und den wiedergewählten Mitgliedern Uli Kleiser und Alexander Pahling.

Beim ersten Zusammentreffen nach der konstituierenden Sitzung wurde deshalb ausgiebig und sachlich diskutiert, wo in der Gemeinde der Schuh drückt. So zeigte sich bereits bei den Mittelanmeldungen für das nächste Jahr, was angepackt werden soll. Ortsvorsteher Martin Schneider notierte deshalb für den Etat 2020, dass die Straßenabsenkung zum Schmiederhof gemacht werden muss, zumal in der Nähe die Abwasserleitung durchgeht. Für weitere Straßenreparaturen wurden 10 000 Euro angesetzt.

Ins Auge fassen wollen die Ortschaftsräte auch eine Sanierung der Steigwaldstraße, die von der Kalten Herberge nach Waldau führt, und den Streichenbachweg. Von Nöten wäre ein neuer Sandkasten auf dem Spielplatz, der 1500 Euro kostet.

Hintergrund Klimawandel

Andreas Weißer brachte eine Trinkwasserentnahmestelle für Notfälle beim Dorfgemeinschaftshaus ins Gespräch. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich der Klimawandel mit immer weniger Niederschlägen bemerkbar macht und man dann der Bevölkerung Trinkwasser anbieten könne, falls die eigenen Quellen versiegen. Das Trinkwasser könne man aus der großen Brunnenstube, aus der mehrere Häuser um das Dorfgemeinschaftshaus, ihr Nass beziehen, entnehmen. Die Quellschüttung dieser Brunnenstube ist gut.

Einen Vorteil brächte die Trinkwasserentnahmestelle auch für die Feuerwehr, die dann nicht mehr extra nach Hammereisenbach fahren muss, um den Löschtank zu füllen. Kostenpunkt der Trinkwasserentnahmestelle 3000 Euro.

Vorbeugemaßnahme für Hochwasser

Um Gefahren bei Hochwasser vorzubeugen, muss beim Haus Eschle und an anderen Stellen der Urachbach ausgegraben werden. An viel frequentierten Stellen, unter anderem beim Bolzplatz und dem Streichenbach, regten die Ortschaftsräte die Aufstellung von Mülleimern auf. Damit will das Gremium für ein sauberes Ortsbild sorgen. Für eine Baumfällung in der Nähe des Anwesens Franz Winterhalder schrieb der Ortsvorsteher 500 Euro auf.

Buswartehäuschen beim Rössle angemahnt

Endlich erledigt wissen will der Ortschaftsrat das schon länger anvisierte neue Buswartehäuschen beim Rössle. In diesem Zuge sollte auch das Buswartehäuschen gegenüber dem Streichenbachweg erneuert werden. Mit den Handwerksbetrieben wird die Ausführung definitiv terminiert, damit die Buswartehäuschen vor diesem Winter gemacht sind.