von Hans-Jürgen Kommert

Der erste kräftige Schneefall des Winters sorgte am vergangenen Wochenende für erste Winterfreuden – auch am Skilift Kalte Herberge, der auf mehr als 1000 Metern Höhe praktisch direkt an der B 500 liegt.

Der Lift verfügt nach Angaben der Betreiber über das erste Förderband mit 100 Metern Länge im Landkreis. Nach der Übernahme der Anlage durch die ehemalige Rennläuferin Veronika Winterhalder im Sommer 2018 sorgte diese durch einige Investitionen für noch mehr Spaß beim Wintersport. Dabei bedachte sie nicht nur die Snowboarder und Skiläufer, sondern auch die Liebhaber des Schlittenfahrens.

Für Skifahrer und Schlittenfreunde

Bereits im Vorjahr kam ein kurzes Förderband zum Einsatz. Zu diesem gesellte sich nun ein rund 100 Meter langes Förderband. Dies soll Schlitten-, Ski- und Snowboardfahrer einen unbeschwerten Aufstieg ermöglichen. „Sofern es die Schneelage zulässt, sorgen täglich frisch präparierte Pisten, Wellenbahnen sowie eine Kids-Funslope-Strecke für grenzenlosen Winterspaß“, sagt Veronika Winterhalder im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ernst Mark aus St. Märgen mit seinem Skiverleih ermögliche laut Winterhalder zudem auch einen spontanen Wintersport-Genuss. Der Lift sei generell ab Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag sowie in den Schulferien jeweils ab 9.30 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung gegen 16.30 Uhr geöffnet. Die durchaus ergiebigen Schneefälle der vergangenen Woche blieben jedoch ein kurzes Intermezzo für die Wintersportler. Jetzt heißt es warten auf den nächsten Schnee.