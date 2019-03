von Markus Hummel

Auf ein sehr ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Langenbach bei ihrer Generalversammlung zurück. Weiter intensiviert wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit der Abteilung Vöhrenbach sowie der Gesamtwehr.

Elf Einsätze

Abteilungskommandant Wilfried Kreuz berichtete von elf Einsätzen. Die Anzahl der Proben, welche sich aus Proben der Jugendfeuerwehr, der Wettkampfgruppen, Gesamt- und Führungsgruppenproben zusammensetzen, beläuft sich auf 89 Termine. Zusammen mit sonstigen Aktivitäten ergaben sich für das Jahr 140 Termine. Sehr erfreulich sei, dass für die Fahrzeugbeschaffung mittlerweile der Zuschussantrag gestellt worden sei. Sobald dieser bewilligt sei, werde man sich intensiv mit der bereits fortgeschrittenen Feinplanung und der Ausschreibung befassen, sagte Wilfried Kreuz.

Anbau an das Gerätehaus geplant

Ebenso wurde ein Antrag für einen Anbau an das Gerätehaus gestellt, für den aktuell der Bauplan ausgearbeitet wird. Weiter intensiviert wurde die Zusammenarbeit der Abteilungen der Gesamtwehr Vöhrenbach. Dabei spielt vor allem die Tagesverfügbarkeit bei Atemschutzträgern eine große Rolle. „Ihr seid eine wichtige Unterstützung beim Atemschutz. Wir können uns auf euch verlassen“, lobte Gesamtkommandant Ralf Heizmann die Zusammenarbeit.

Große Einsatzbereitschaft

Auch in diesem Jahr sind wieder gemeinsame Proben der Feuerwehrabteilungen geplant. Im Feuerwehrgesamtkonzept ist die Abteilung Langenbach speziell für die Sicherstellung der Wasserversorgung sowie die Ergänzung mit Atemschutzträgern bei Einsätzen vorgesehen. Im vergangenen Jahr legten mehrere Mitglieder das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze ab. Urban Günter besuchte erfolgreich den Lehrgang zum Gruppenführer, Markus Schätzle und Patrick Heine waren in der mobilen Brandübungsanlage. Der Probenbesuch lag bei 91 Prozent, was die große Motivation und Einsatzbereitschaft der Abteilung Langenbach widerspiegele, wie Ralf Heizmann feststellte.

Ehrungen

Auf 100 Prozent Probenbesuch kamen Thomas Grieshaber, Urban Günter, Wilfried Heizmann, Daniel Kreuz, Manuel Kreuz, Wilfried Kreuz sowie Edgar Schwörer. Die Abteilung Langenbach zählt derzeit 19 Mitglieder in der Einsatzabteilung sowie zehn in der Altersabteilung, in welche im letzten Jahr auch Wilhelm Heizmann nach 37 Jahren aktivem Dienst gewechselt ist. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Stefan Günter (16 Jahre), Florian Scherzinger (17), Simon Schwörer (17), Michael Kreuz (18), Patrick Heine (19) und Thomas Grieshaber (23) geehrt. Markus Schätzle gehört der Wehr seit 25 Jahren an. Neben Gesamtkommandant Ralf Heizmann dankten auch Bürgermeisterstellvertreter und Ortsvorsteher Helmut Ruf sowie Stadtrat Albert Schwörer den Feuerwehrmitgliedern für ihren Einsatz für die Bürger.