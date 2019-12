von Stefan Heimpel

Erneut steht die Entwicklung des Vöhrenbacher Friedhofs zur Debatte. In der ersten Jahreshälfte hatte Landschaftsplaner Martin Kuberczyk im Gemeinderat seine Ideen vorgestellt, wie man zum einen das Angebot an Bestattungsmöglichkeiten von Urnen deutlich erhöhen und zum anderen den Vorplatz der Einsegnungshalle mit einem Wetterschutz versehen kann. Nun hatte er verschiedene Möglichkeiten ausgearbeitet, wie man aktuell konkret vorgehen könnte. Zum einen geht es um das bestehende Urnenstelen-Feld in der Nähe des Glockenturms, das um ein zweites Feld erweitert werden soll. Dazu gehören die notwendigen Erdarbeiten und Fundamente für die Stelen, die Gestaltung des Platzes und die Bepflanzung sowie zwei Bänke aus Eiche für die beiden Felder.

Kosten: rund 30 0300 Euro

Diese Erweiterung war nach Ansicht auch des Gemeinderats dringend nötig, da die aktuell noch vorhandenen 22 Urnenkammern bereits in ein bis zwei Jahren belegt sein werden. Der Gemeinderat entschied sich dann für Vorarbeiten zur Erweiterung des Urnenstelen-Feldes mit den Gelände- und Fundamentarbeiten. Die Bäume, Bänke und auch die neuen Stelen können dann relativ kurzfristig bei Bedarf beschafft werden. Auf der einen Seite des neuen Feldes existieren allerdings aktuell noch drei Gräber, die erst in den nächsten Jahren aufgelöst werden können. Diese reduzierte Maßnahme wurde mit etwa 30 000 Euro kalkuliert.

Friedhof statt Friedwald

Darüber hinaus schlägt Martin Kuberczyk vor, einen ersten Abschnitt für das anonyme Bestattungsfeld zu realisieren. Hier sollten zwei der insgesamt fünf geplanten Steinblöcke als Sitzgelegenheit mit je zehn Grabstätten realisiert werden. Dieser Vorschlag wurde vom Gemeinderat auch sehr positiv aufgenommen, da man das Angebot nach der Fertigstellung im Bereich der Erdstelen noch einmal wesentlich verbreitert. Damit, so Susanne Dorer (CDU), würde vielleicht der eine oder andere wieder den Vöhrenbacher Friedhof statt des Friedwaldes wählen, wo dann ein Besuch wesentlich einfacher wäre. Auch Rüdiger Hirt (CDU) begrüßt es, dass man nun „dank des guten Planers“ noch andere Formen der Urnen-Bestattung anbietet. Mit den verschiedenen Maßnahmen sei der Bedarf sicher für einige Zeit abgedeckt.

Einfache Lösung gesucht

Für diesen ersten Bauabschnitt werden etwa 17 500 Euro anfallen. Zusammen mit den entsprechenden Nebenkosten sind nach der Zustimmung des Gemeinderats nun im Haushaltsplan insgesamt 55 000 Euro veranschlagt. Angesprochen wurde schließlich auch die Bedachung durch Pflanzen als Sonnen- und Regenschutz vor der Einsegnungshalle einschließlich entsprechender Bänke. Die ganze Maßnahme will man auf jeden Fall aktuell noch nicht realisieren. Aber auch eine kleine Zwischenlösung halten die Gemeinderäte nicht für sinnvoll. Hier sei der Planer noch einmal gefordert, wie man mit einer einfachen Lösung beispielsweise mit einem Holz-Bau zumindest einen Teil beginnend beim Glockenturm für eine gewisse Zeit die Besucher einer Beerdigung vor Sonne und Regen schützen könnte.