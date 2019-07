von Stefan Heimpel

Im Mai hatte der Vöhrenbacher Gemeinderat einen Landschaftsplaner beauftragt, die Neugestaltung mehrerer Bereiche auf dem Vöhrenbacher Friedhof zu planen. Den Auftrag erhielt das Büro K3 Landschaftsarchitektur von Martin Kuberczyk aus Villingen. Die damals bereits recht konkreten Ideen hatte er nun zur ersten Sitzung des neuen Gemeinderates noch weiter ausgearbeitet und stellte diese vor. Er erhielt schließlich auch konkret den Auftrag, die Entwurfsplanung durchzuführen und die beschränkte Ausschreibung vorzubereiten. Darüber hinaus erhielt er zusätzlich noch der Auftrag, die Sanierung des maroden und inzwischen gesperrten Verbindungswegs am Ochsenberg zu planen.

Neue Urnengräber schnell fertig

Vorgestellt wurde noch einmal der Bereich der Urnenstelen beim Glockenturm. Hier sollen nun zwei Urnen-Höfe entstehen, die von Stelen umrahmt sind. Der erste, bereits bestehende Teil, soll nun auf der Seite Richtung Stadt eine weitere Stelen-Wand erhalten und damit abgeschlossen werden. Diese Stelen sind bereits bestellt und sollen im Herbst errichtet werden, wodurch gleich neue Urnengräber zur Verfügung stehen. Er erläuterte auch noch einmal die Gestaltung des unteren Stelen-Hofes, auf dem auf der Seite zum Weg hin noch einige Erdgräber sind, deren Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist und die deshalb erst einmal in den neuen Bereich integriert werden.

Urnen-Erdstelen nur symetrisch

Der zweite Bereich, der zügig angegangen werden soll, um hier neue Angebote zu schaffen, ist der Bereich der Urnen-Erdstelen, der auf gleicher Höhe oberhalb des Weges vor der alten Kapelle liegt. Hier gibt es bereits sechs bestehende Urnengräber. Auch auf Wunsch des Gemeinderates sollen die Urnengräber hier aber künftig symmetrisch angelegt werden. Nach seinen Planungen könnten hier insgesamt etwa 20 Erdstelen angelegt werden. Am oberen und unteren Ende des Feldes soll eine steinerne Bank entstehen. Die ganze Maßnahme würde mit dem vom Gemeinderat angedachten Rasen knapp 20 000 Euro kosten. Die sechs bestehenden Urnen-Erdstelen müssten dafür verlegt werden.

Uneins über Splitt oder Rasen

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang war, wie die Fläche rund um diese Urnen-Erdstelen gestaltet wird. Martin Kuberczyk plädierte hier eher für einen Split-Belag. Im Gemeinderat war bei der letzten Sitzung allerdings eher eine Rasenfläche bevorzugt worden. Allerdings macht er auch deutlich, dass eine Split-Fläche deutlich weniger Pflege-Aufwand benötigt. Außerdem stellt die auf der Bergseite geplante Eiben-Hecke mit ihrem Grün einen guten Kontrast dar. Eine Einsparmöglichkeite wäre hier, eine geringere Zahl von Eiben zu Pflanzen, die dann allerdings etwa drei Jahre benötigen, bis sie eine dichte Wand bilden.

Gleich attraktiv gestalten

Für Susanne Dorer von der CDU ist dies allerdings ein zu langer Zeitraum. Man will das Gelände gleich so attraktiv gestalten, dass es für die Angehörigen auch eine echte Alternative ist und tatsächlich auch gewählt wird. Dabei wurde auch deutlich, dass diese Erdstelen insgesamt günstiger sind als die Urnenwände, was sich bereits jetzt in den Friedhofsgebühren niedergeschlagen hat. Die Frage der Oberflächengestaltung, Split oder Rasen, kann auch noch kurzfristig geklärt werden.

Platz für Blumenschalen

Eine weitere Frage war die Zahl der Gräber. Der Gemeinderat tendierte hier eher zu etwas größeren Abständen zwischen den einzelnen Gräbern. Dann könnten beispielsweise problemlos auch immer wieder einmal Blumenschalen direkt bei dem jeweiligen Urnengrab aufgestellt werden.

Anonymes Gräberfeld

Die konkreten Details können vom Gemeinderat aber auch noch beschlossen werden, wenn die genaue Planung ausgearbeitet ist. Weitere Bereiche, die hier nun umgestaltet werden sollen, sind ein anonymes Gräberfeld für Urnen sowie die Planung einer schattenspendenden Bepflanzung vor der Aussegnungshalle.