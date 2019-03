von Hartmut Ketterer

„Sie stellen sich für die Demokratie und für die Bürger zur Verfügung.“ Mit diesen Worten begrüßte Ortsvorsteher Peter Hummel die Kandidaten der Bürgerliste für die Kommunalwahl am 26. Mai.

Personeller Wechsel

Es wird einige neue Gesichter im Ortschaftsrat geben. Hummel freute sich, dass sechs Kandidaten bereit sind, sich erstmals aufstellen zu lassen. Vier Ortschaftsräte stehen nicht mehr zur Wahl. Der Ortsvorsteher bedauerte allerdings, dass keine Frau unter den neuen Bewerbern ist.

Es geht nach dem Alphabet

Als Team für die Nominierung stellten sich Peter Hummel, Detlef Schuler und Anja Kleiser als Schriftführerin sowie Bruno Honeck und Bernhard Scherzinger zur Verfügung. Alle zwölf wahlberechtigten Kandidaten bestätigten in geheimer Wahl das Team. Ebenso einstimmig erfolgte die Festlegung, in welcher Reihenfolge die Kandidaten auf der Wählerliste stehen: Es geht nach dem Alphabet.

Das sind die Bewerber:

Folgende Bewerber treten an: Alexandra Braun, 44 Jahre, Hotelfachfrau, Albert Hegenauer, 33, Servicetechniker, Patrick Hellenschmidt, 55, Polizeibeamter, Michael Mayer, 45, Serviceleiter, Sebastian Neininger, 23, Feinwerkmechaniker, Jürgen Neininger, 63, Rentner, Ralf Ruchlak, 36, kaufmännischer Direktor, Detlef Schuler, 53, Schornsteinfeger, Hans-Peter Willmann, 60, Rentner und Michael Willmann, 32, Bautechniker.

Das sind ihre Anliegen:

Albert Hegenauer, Sebastian Neininger und Hans-Peter Willmann sehen ihre Ziele bei der Vereinsarbeit und neuen Bauplätzen. Patrick Hellenschmidt und Michael Mayer wollen ein schöneres Ortsbild und bessere Busverbindungen. Detlef Schuler wünscht sich, die Ortschronik bald lesen zu können, einen Abschluss der Breitbandversorung und eine Steigerung der Attraktivität des Ortes, um neue Bürger anzulocken. Den Ort voranzubringen und eine Verbesserung der zum Teil schlechten Seitenwege schreibt sich Jürgen Neininger auf die Fahne. Neubürger Ralf Ruchlak schätzt den Kindergarten, Einkaufsmöglichkeit und Sparkassenfiliale, was zur guten Lebensqualität beitrage. Ruchlaks Punkte dürften jedoch allen Kandidaten und natürlich auch der Bevölkerung am Herzen liegen. In welcher Form sich die Kandidaten den Einwohnern vorstellen, soll bei einem separaten Termin festgelegt werden.