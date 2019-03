von Praxedis Dorer

Zwei Tage früher als geplant musste der Narrenbaum der Burgzunft Hammereisenbach gefällt werden. Während die Burgnarren sich auswärts am Narrentreiben beteiligten, bemerkten aufmerksame Feuerwehrmänner, dass vermutlich durch eine Böe des Sturms Bennet der Baum leicht hochgehoben und dann schräg ins Loch zurückgefallen war. „Die Stabilität eines nicht mehr senkrechten Baums hat uns gemeinsam zur Entscheidung geführt, den Baum aus Sicherheitsgründen vorsorglich zu fällen, um mögliche Schäden zu verhindern“, so der Chef der Baumsetzergilde Thomas Demattio, der schnell zu Rate gezogen wurde. Mit Förster Michael Willmann war ein professioneller Baumfäller vor Ort. Nach Demontage von Schuhen und Spenderschild wurde der Baum bei gesperrter Straße von der Feuerwehr gefällt. Die Burgzunftnarren staunten nicht schlecht, als sie bei der Rückkehr in den Ort ihren Baum gefällt vorfanden. Zuerst vermutete man einen Scherz des Sportvereins, dessen Initialen groß am Baum­ende eingeritzt worden waren, ehe man über die tatsächlichen Umstände informiert wurde.