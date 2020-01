50 Musiker bewältigen 90 Auftritte und Proben, sechs Zöglinge haben sie in ihren Reihen

Wenn in den Wirtschaftsnachrichten von fast Vollbeschäftigung gesprochen wird, kann sich das auch der Musikverein Urach auf seine Fahne schreiben. In 90 Auftritten und Proben, also jeden vierten Tag, haben sich die Musiker im vergangenen Jahr