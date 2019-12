von Stefan Heimpel

Auch in den katholischen Pfarrgemeinden in Vöhrenbach wurde mit einer ganzen Reihe von Gottesdiensten bis zum feierlichen Hochamt am Weihnachtstag in der Pfarrkirche St. Martin die Geburt Christi gefeiert.

Zwei Krippenfeiern

Am Heiligen Abend gab es in den Vöhrenbacher Pfarrgemeinden zwei Krippenfeiern in Urach und in Vöhrenbach, wo jeweils die Weihnachtsgeschichte von Kindern spielerisch dargestellt wurde. In St. Martin Vöhrenbach hatten die Ministranten für dieses Spiel sogar eine eigene kleine Bläsergruppe zusammengestellt. In Hammereisenbach gab es am frühen Abend eine Familien-Christmette, die von der Bläsergruppe des Musikvereins umrahmt wurde.

Solisten an Trompete und Orgel

Am Abend bei der Christmette in St. Martin in Vöhrenbach waren es die Bläser der Stadtkapelle Vöhrenbach, die in bewährter Weise die Feier umrahmten. Ergänzend gab es zwei Werke für Trompete und Orgel mit Julian Brugger an der Trompete und Marita Matt an der Orgel. In der Predigt versuchte Pfarrer Martin Schäuble deutlich zu machen, wie an Weihnachten der unsichtbare Gott nun in der Person Jesu sichtbar geboren wurde.

Pfarrer über Bethlehemer Friedenslicht

Am Weihnachtstag gab es zuerst in Hammereisenbach eine feierliche Messfeier, anschließend fand in der Pfarrkirche St. Martin das Hochamt zum Weihnachtsfest statt. In seiner Predigt ging Pfarrer Martin Schäuble vom Weihnachtslicht aus, das in Bethlehem immer wieder aufstrahle. Dies werde auch sichtbar durch das jedes Jahr aus Bethlehem in die ganze Welt gebrachte Friedenslicht, das auch in der Vöhrenbacher Kirche brannte und mit nach Hause genommen werden konnte. Er ging auch auf die Menschen ein, die nicht an Gott glauben mit der Begründung, dass sie ihm damals ja nicht persönlich begegnet seien. Doch dieses Argument ziehe nicht, denn auch die Menschen damals, die das Kind und später Jesus bei seinem Wirken erlebten, kamen zum großen Teil nicht zum Glauben an Christus. Denn beispielsweise bei der Geburt war Gott ein ohnmächtiges Kind in einer Futterkrippe, kein strahlender König.

Herz für den Glauben öffnen

Man müsse daher erst einmal sein Herz öffnen, um das Licht aus Bethlehem in sich aufnehmen und wieder an andere weitergeben zu können. Auch heute müsse man immer wieder feststellen, dass dieses Licht von Bethlehem in der Welt nur sehr schwach leuchte, die Christen seien daher aufgefordert, dieses Licht zum Leuchten zu bringen und weiterzugeben.

Musikalisch gestaltet wurde die Feier mit der Pastoralmesse in G von Mozart. Dabei machte Pfarrer Schäuble deutlich, dass gleichermaßen die großen Kathedralen ebenso wie solche Messen nur von Menschen geschaffen werden konnten, die auch von einem tiefen Glauben erfüllt seien.

Neben der Messe erklang auch in diesem Jahr wieder das „Transeamus usque Bethlehem“ das aus dem Breslauer Dom überliefert wurde. Chorleiterin und Organistin Isabella Heimpel trug dabei zusätzlich das relativ unbekannte Rezitativ mit der Verkündigung des Engels an die Hirten vor. Der Chor sang die verschiedenen Teile der Mozart-Messe außer dem Credo.

Schäuble von Chorleistung beeindruckt

Pfarrer Schäuble zeigte sich beeindruckt von der Leistung des kleinen Chors, der dieses großartige Werk sehr gut dargeboten habe, was er spontan zusammen mit der Gemeinde mit Applaus quittierte.

Dabei war es für die Sänger eine besondere Herausforderung, auch diejenigen Partien im Chor zu singen, die sonst von Solisten vorgetragen werden. Gefordert waren die Sänger nicht zuletzt dadurch, dass sie selbstständig ihre Einsätze und den Zusammenklang finden mussten, da mit Isabella Heimpel als Organistin die Dirigentin nicht direkt vor den Sängern stand. Aber auch dieser Herausforderung wurde sehr gut gemeistert, wie viele Zuhörer anmerkten.