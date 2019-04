von Stefan Heimpel

Eine Fahrt zu den Passionsspielen in Oberammergau bietet das katholische Bildungswerk in Vöhrenbach im kommenden Jahr. Doch da die Nachfrage nach diesem nur alle zehn Jahre stattfindenden Ereignis groß ist, müssen beim Bildungswerk die verbindlichen Anmeldungen bis zum 29. April vorliegen. Stattfinden wird diese Fahrt am 1. und 2. August 2020.

Eine Folge der Pest

Vor fast 400 Jahren begann die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau. Die Pest wütete in vielen Teilen Europas und machte auch vor Oberammergau nicht Halt. Um dem Elend ein Ende zu setzen, beschlossen die Oberammergauer in einem Gelübde, alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand mehr an der Pest stirbt.

2000 Bewohner spielen mit

Vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 finden die Oberammergauer Passionsspiele bereits zum 42. Mal statt. Das Besondere daran ist, dass sich hier mehr als 2000 Bewohner des Ortes, darunter 450 Kinder, nach einem Jahr Proben an diesen Aufführungen beteiligen. Es sind insgesamt 103 Spieltage geplant. Knapp 500 000 Besucher werden erwartet.

Schon vor zehn Jahren begeistert

Bereits 2010 fuhr eine Gruppe aus Vöhrenbach nach Oberammergau und war begeistert. Die Nachfrage nach den Karten ist riesig, deshalb muss die verbindliche Anmeldung beim Bildungswerk bis zum 29. April dieses Jahres vorliegen. Elvira Sieber hat in weiser Voraussicht schon eine Reihe Karten für das Bildungswerk vorbestellt. Die bis Ende April nicht bezahlten Karten müssen aber wieder zurückgegeben werden. Deshalb ist auch eine spätere Anmeldung zu dieser Fahrt nicht möglich.

Aufführung in elf Teilen

Die Fahrt mit dem Bildungswerk kostet 479 Euro im Doppelzimmer. Darin eingeschlossen ist neben einem Ticket der Kategorie 2 die Busfahrt ab Vöhrenbach und eine Übernachtung mit Frühstück. Außerdem wird während der Pause des Stückes ein Drei-Gang-Menü serviert. Die Aufführung mit ihren elf Teilen dauert voraussichtlich von 14.30 bis 22.30 Uhr mit einer dreistündigen Pause für das Abendessen. Ebenfalls eingeschlossen sind ein Textbuch, die freie Benutzung der Busse im Ort und die Tourismussteuer.

Anmeldungen oder weitere Anfragen für diese besondere Fahrt sind zu richten an das Bildungswerk Vöhrenbach: Elvira Sieber, Telefon 07727-7188, oder E-Mail Elvira-sieber@gmx.de.