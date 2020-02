Eine ungewöhnliche Art der Bastel-Arbeit präsentierte im katholischen Bildungswerk in Vöhrenbach Ramona Schwenk einer ganzen Reihe interessierter Teilnehmer: die sogenannte „String-Art“, zu deutsch Fadenkunst.

Die Teilnehmer lernten, wie sie mit verschiedenfarbigen Garnen und einer Fixierung mit Nägeln auf einem festen Untergrund eindrucksvolle Bilder gestalten können. Nach wenigen Stunden konnten sie ihr fertiges Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Erklärt wurde diese Kunstform von Ramona Schwenk aus Schramberg, die dort bisher ein Fachgeschäft für Kreativ-Kunst betrieben und auch immer wieder Kurse angeboten hat. Das Geschäft wird demnächst geschlossen, stattdessen wird sie einen Internet-Shop einrichten. Ihr Beruf werde dann wieder zu einem Hobby.

Das Wichtigste bei der String-Art, so Ramona Schwenk, sei die Geduld. Denn es sind viele Meter Garn, die gespannt werden müssen, bis das Bild erkennbar wird. Zuerst einmal mussten Nägel eingeschlagen werden. Auf mit Stoff bespannten Brettern mussten die Konturen des künftigen Bildes mit zahlreichen Nägeln markiert werden, die dann als Haltepunkte für das Garn dienen. Allein dieser Schritt benötigte viel Zeit und Geduld. Und auch das Entfernen der Vorlage aus Papier wurde zu einer Art Geduldsspiel, bevor das eigentliche Bespannen beginnen konnte.

Der absolute Renner als Motiv bei diesem Kurs war dabei der Bollenhut, aber auch mehrere Hirsche wurden gestaltet. Beim Bollenhut mussten für jeden einzelnen Bollen unzählige Fäden zwischen den Nägeln gespannt werden. Jeder Nagel musste mindestens einmal, häufig aber auch mehrfach eingebunden werden. Das gleiche galt dann für den eigentlichen Hut.

Es waren viele Meter Garn, die fixiert werden mussten, bis das Bild entstand. Auch wenn die Vorlage identisch war, hatte jeder Bollenhut ein anderes Aussehen. Denn entscheidend war, wie die Fäden geführt wurden und dafür gibt es keine Regeln.

Die Vertiefung in diese Beschäftigung sorgt für den meditativen Charakter dieser Bastelarbeit, so Ramona Schwenk. Nach einigen Stunden in diesem Kurs hatten die Teilnehmer schließlich das Erfolgserlebnis, ihr fertiges Bild mit nach Hause nehmen zu können.

Weitere Kurse

Die nächsten angebotenen Veranstaltungen des katholischen Bildungswerk in Vöhrenbach lauten: „Meditation in der Fastenzeit“ am 3., 17. und 31. März. Am 10. und 17. März findet der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ statt. Am 25. März folgt ein Vortrag über Sicherheitsfragen bezüglich des Internets mit dem Titel „Online Banking, PayPal & Co“. Am 7. April findet ein Kreuzweg auf den Lindenberg statt. Bei der Grenzwanderung am 25. April erfahren die Teilnehmer vieles über die Vöhrenbacher Grenze von der Friedrichshöhe bis zum Bruderkirchle. „Geocaching – Moderne Schatzsuche für Kinder“ wird am 9. Mai geboten und am 28. März findet die Frühlingsfahrt nach Baden-Baden statt.

Weitere Auskünfte und Details zu dem Programm gibt es bei Elvira Sieber, Telefon 07727/71 88 oder per E-Mail: elvira-sieber@gmx.de. (sh)