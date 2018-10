von Hartmut Ketterer

Meterhohe Flammen und rundherum angenehme Temperaturen zum Verweilen beim Kilwi-Feuer der Bläserjugend Hammereisenbach: Kein Wunder, dass die feurige Veranstaltung der Bläserjugend Hammereisenbach wieder ein beliebter Treffpunkt war. Die warmen Temperaturen des Kilwifeuers und die hierbei besondere Atmosphäre sorgten wieder für den gewohnten Treffpunkt bei der einheimischen Bevölkerung am Kilwisamstagabend.

Die Bläserjugend Hammereisenbach sammelte seit einigen Wochen Holz und Reisig. So kam wieder eine stattliche Menge Brennmaterial zusammen. Entsprechend groß war das Kilwifeuer, das mit Einbruch der Dämmerung angezündet wurde. Da es seit einigen Wochen kaum geregnet hatte, loderten schnell meterhohe Flammen in den Sternenhimmel. Mit Getränken, unter anderem Glühwein, sowie Grillwürsten, Zwiebelkuchen und Brezeln war für das leibliche Wohl gesorgt, so dass sich die Gäste, es dürften etwa um die Hundert gewesen sein, lange um die Flammen des Kilwifeuers versammelten.

