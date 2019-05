von Claudius Kienzler

Ausgetragen wurde am Sonntag in Urach der zweite Lauf um den Schwarzwälder Mountainbike (MTB) Cup. Der ausrichtende Verein feierte mit seinem 30. MTB-Rennen einen runden Geburtstag.

Zehn Austragungsorte

Auch der Regen machte am Muttertag Halt und bescherte dem SC Urach eine trockene Veranstaltung. Neu ist in der Rennserie auch, dass die U17 und U19-Klassen an zehn Austragungsorten im Schwarzwald um den Titel „Bester Schwarzwälder Nachwuchs-Mountainbiker“ kämpfen. Von Freudenstadt über das Münstertal und Ehrenkirchen bis Urach umfasst die Rennserie zehn Austragungsorte im Schwarzwald.

Mit dem Laufrad auf den Pumptrack

Der Startschuss fiel in Urach pünktlich um 9 Uhr mit dem Rennen der Klasse U11 männlich. Dieses Jahr hat sich der Veranstalter für die Kinder bis U9 (Jahrgang 2016 bis 2011) etwas Neues überlegt, nämlich den ersten Uracher U9 Pumptrack-Ride. Alle Kinder der U9 und jünger fuhren mit dem Fahrrad oder Laufrad eine bestimmte Rundenanzahl auf dem neu angelegtem Pumptrack, ohne Zeitmessung und Ergebnis.

Urkunden für alle Kinder

Es gab für alle Kinder Teilnehmerurkunden, eine Startnummer, welche die Kinder behalten dürfen, sowie Sachpreise. Mehrere einzelne Kinder konnten mehr als 100 Runden für sich verbuchen. Die Uhrzeit konnte individuell zwischen 9 und 16 Uhr gewählt werden.

Dauerregen beim Aufbau

Dauerregen und niedrige Temperaturen machten die Aufbauarbeiten für das bevorstehende Event nicht gerade leicht, professionell und in gewohnter Routine verrichtete das Team rund um Sportwart Daniel Kuss dennoch hoch motiviert beste Arbeit.

Alle passt perfekt zusammen

Eine gemeinsame Vision, gegenseitige Unterstützung und einfach gemeinsam aktiv mehr erreichen, das sind die Schlagwörter des Teams SC-Urach, die einmal mehr eine gelungene Veranstaltung aus der Taufe hoben. Auch dieses Jahr lief wieder alles perfekt ineinander, bei Streckenbau, Bewirtung, Parkplätzen, Zeitmessung, Kuchenspenden, Zeltaufbau und vielen weitere Bereiche zogen alle an einem Strang und machten die Veranstaltung somit zu einem Top Event.

Sportler aus den eigenen Reihen

Insgesamt gingen mehr als 230 Teilnehmer an den Start, unter ihnen auch einige Athleten des ausrichtenden Vereins. Sie erreichten nachstehende Platzierungen: Juli Schmidt belegte in der Klasse U11w den 16. Rang. In der Klasse der U15 männlich erkämpften sich Fabian Bärman und Linus Pahling die Plätze 16. Und 17. In der Klasse der Herren belegte Daniel Vogt den 9. Rang. Antonia, Matteo und Fabian Kuss, Lutz Schmidt, Jaron Straub sowie Tim, Pia und Max Weisser, schnupperten im Pumptrack-Rennen, mit viel Begeisterung, ihre erste Rennluft.