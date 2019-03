von Marcel Dorer

Für die 100 000-Euro-Siegprämie hat es zwar nicht gereicht – trotzdem war die Teilnahme an der RTL-Trampolinshow „Big Bounce“ ein Erfolg für den „fliegenden Schwarzwälder“. Lorenzo Voppichler aus Vöhrenbach meisterte die Vorrunde souverän und erreichte das Finale, das am Freitagabend ausgestrahlt wurde. Und auch hier zeigte der 21-Jährige, was er drauf hat.

Erfolg im ersten Durchgang

Im ersten Durchgang des Finales packte er die Wippe und die wippenden Teller zwar erst im zweiten Anlauf. Trotzdem schloss er die Runde in einer Minute und zehn Sekunden als 15. ab und sicherte sich damit das Ticket für den sogenannten Bounce Off.

Aus an der "fliegenden Treppe"

In diesem zweiten Durchgang musste er dann gegen den Zweitplatzierten, Joshua Weinert, antreten. Doch dabei scheiterte der Vöhrenbacher bereits beim ersten Hindernis, der gefürchteten „fliegenden Treppe“. Damit verspielte er sich die Chancen auf den Gesamtsieg.