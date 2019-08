von Hans-Jürgen Kommert

Ein kleines Jubiläum feiern dieses Jahr die Macher des Stauseelaufs: Zum zehnten Mal veranstalten der Skiclub Vöhrenbach und der SV 69 Furtwangen gemeinsam die Sportveranstaltung. Gleichzeitig ist der Lauf der neunte und letzte der Intersport-Denzer-Cup-Serie.

Strecke etwas entschärft

Kleine Veränderungen sollen den Lauf attraktiver machen, auch für weniger aktive Läufer: Es wird nunmehr zwei Strecken geben. Die längere ist mit 10,9 Kilometern 600 Meter kürzer als bisher, zudem wurde das Streckenprofil etwas entschärft – 233 Höhenmeter gilt es zu überwinden – sowie die Laufstrecke geändert. „Zwischen der Kohlbrücke und Gfell haben wir die bisherige Streckenführung gedreht“, erklärt Andrea Löhle.

Start und Ziel sind wie bisher am Bauhof Vöhrenbach. Zwar seien die extremen Spitzen etwas herausgenommen, doch sehen die Vertreter des SV 69 Furtwangen die Steigung Kohlbrücke-Lehrpfad noch immer als Herausforderung, auch für ambitionierte Läufer.

Neu: Kurzstrecke und Teamwertung

Alternativ wird erstmals eine „Fun-Strecke“ geboten, die 5,4 Kilometer lang ist. Die Höhendifferenz auf dieser Strecke, die ebenfalls am Vöhrenbacher Bauhof startet und zu diesem zurückführt, beträgt 144 Höhenmeter.

Noch immer verlaufe die Strecke zu nahezu 100 Prozent auf Waldwegen. Start ist am Samstag, 14. September, um 17 Uhr, die Siegerehrung soll in der Vöhrenbacher Festhalle um 19.30 Uhr stattfinden, wo die Läufer auch Umkleiden und Duschen in der benachbarten Sporthalle finden.

Bewirtung in der Festhalle

Bereits ab 18 Uhr ist die Festhalle geöffnet. Die Bewirtung in der Halle übernehmen wie gewohnt die beiden Vereine. Auch das kulinarische Angebot bleibt erhalten mit Schäufele, Kartoffelsalat, Maultaschen sowie Kaffee und Kuchen.

Die Sieger aller Altersklassen erhalten Pokale. Anmeldeschluss ist am Freitag, 13. September, um 20 Uhr – Nachmeldungen seien bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Die drei schnellsten Frauen und Männer beim Fun-Lauf erhalten Preise.

Neue Mannschaftswertung

Neu in diesem Jahr ist außerdem eine Mannschaftswertung: Alle gelaufenen Kilometer einer Gruppe, einer Firma oder eines Vereins werden addiert, die drei besten Gruppen erhalten einen Preis. Zudem werden bei der Siegerehrung wertvolle Sachpreise unter den Anwesenden verlost. Einen Staumauerkönig wird es diesmal aber nicht mehr geben.

Ob die Bürgermeister der Bregtalgemeinden antreten können, steht noch nicht fest. „Wir haben den Lauf in diesen zehn Jahren ständig optimiert“, betonen seitens des Skiclubs Vöhrenbach Andrea Löhle und Jürgen Straub.

Auskünfte zum Stauseelauf erteilt Werner Fleig, Schonach, unter Telefon 07722/9 18 8 3 72 oder per E-Mail an linach.stauseelauf@gmx.de.

Weitere Informationen:

www.stauseelauf.vereine-furtwangen.de