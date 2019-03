von Carmen Hegenauer

Der Harmonikaverein Vöhrenbach ließ das vergangene Vereinsjahr bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Hirschen“ Revue passieren. „Mein heutiger Dirigentenbericht ist ein ganz besonderer, da es mein letzter ist“, mit diesem Satz begann Dirigentin Conny Henkemeyer ihre Ausführungen. Sie wird das Konzert am 18. Mai als Abschiedskonzert dirigieren und dankte allen für die tolle Zusammenarbeit in den letzten zehn Jahren.

Zuverlässige Probenbesuche

Über den durchschnittlichen Probenbesuch von 83 Prozent freute sie sich. Für 100-prozentige Anwesenheit durfte sie Daniela Amann, Beatrix Kleiser-Cevik, Marina Schneider und sich selbst einen Gutschein überreichen. Das Durchschnittsalter im Harmonikaverein liegt bei 40 Jahren.

Viele gesellige und musikalische Aktivitäten

Die Kassenprüfer Carmen Hegenauer und Rolf Dorer bescheinigten dem Kassier Manfred Grieshaber eine perfekte Kassenführung, er schloss diese mit einem Plus. Schriftführerin Daniela Amann erinnerte an die vielen geselligen und musikalischen Aktivitäten. So erwähnte sie beispielsweise als Highlight das Jahreskonzert unter dem Motto „Große Namen“, das Kreistreffen in Immendingen, das Mondscheinpaddeln am Stausee, die Kurkonzerte in Schönwald und Bad Dürrheim und die Weihnachtsfeier. Natürlich sei das Stadtfest immer ein anstrengendes Wochenende, aber gemeinsam werde es immer gut gestemmt.

Jugendliche stark engagiert

Jugendleiterin Alexandra Kern berichtete von den Jugendaktivitäten unter anderem vom Vorspielvormittag im Stadtcafé „Stille“ und den Instrumentenvorstellungen in Schule und Kindergarten. Ein Höhepunkt für die Jugend war das Mitwirken am Jahreskonzert. Hier zeigten sich die zwölf Jugendlichen mit ihrer Dirigentin Anita Kupferschmid von ihrer besten Seite.

Bürgermeister Strumberger dankt dem Verein

„Es ist toll, einen so aktiven Verein in Vöhrenbach zu haben“, freute sich Bürgermeister Robert Strumberger bei der Entlastung der Vorstandschaft. Gerne unterstütze die Stadt die Vereine und stelle diesen auch Proberäume zur Verfügung. Kein Verein solle zu kurz kommen, denn es seien wichtige Bestandteile der Stadt.

Problemloser Verlauf der Wahlen

Wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Marina Schneider, Schriftführerin Daniela Amann, die aktiven Beisitzerinnen Beatrix Kleiser-Cevik und Susanne Dold sowie als passiver Beisitzer Rolf Dorer.

Ausblick auf das aktuelle Jahr

Der Vorsitzende Michael Dold gab noch einen kleinen Ausblick auf das aktuelle Jahr. Neben musikalischen Auftritten, wie dem Jahreskonzert am 18. Mai, darf auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen, und so freuen sich alle schon auf einen gemeinsamen Ausflug im Herbst, ebenso wie auf den Jahresabschluss mit Pizzaessen und Schrottwichteln.

50 Jahre Treue zum Verein

Gleich sieben neue Ehrenmitglieder konnte der Vorsitzende Michael Dold ernennen: Friedemann Bammert, Rolf Fix, Alois Kienzler, Ladislaus Murzko, Wolfgang Spiegelhalter, Manfred Winker und Willi Kleiser. Alle traten vor 50 Jahren als förderndes Mitglied in den Verein ein und erhielten nun die goldene Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz sowie eine Urkunde.

Weitere Ehrungen

Für 40 Jahre Vereinstreue passiv wurde Günther Mack die goldene Ehrennadel mit silbernem Lorbeerkranz angesteckt. Die goldene Ehrennadel für 25 Jahre als förderndes Mitglied erhielten Edgar Schwörer, Christa Kopp, Ursula Bruder, Wolfgang Bruder und Markus Lüders.