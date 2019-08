von Stefan Heimpel

21 Kinder aus Weißrussland sind am Samstagnachmittag in Vöhrenbach eingetroffen. Betreut vom Verein Hilfe nach Tschernobyl können sie sich hier drei Wochen lang mit breiter Unterstützung aus der Bevölkerung in der Schwarzwaldluft ohne die Strahlenbelastung von Tschernobyl erholen.

Dies ist bereits die 14. Aktion in Vöhrenbach, allerdings wohl auch die letzte. Denn der Verein wird sich zum Ende des Jahres wohl auflösen. Die Fahrt über Polen, wo eine Zwischenübernachtung eingelegt wurde, nach Vöhrenbach, verlief in diesem Jahr besonders reibungslos und zügig. Auch die Grenzkontrollen waren komplett problemlos. Nach einer Zwischenstation in Backnang, wo eine zweite Kindergruppe eine Ferien-Freizeit verbringt, kam der Bus bereits am Mittag in Vöhrenbach an.

Kinder von zehn bis zwölf Jahren

Ursprünglich hatte man mit der Ankunft erst in den Abendstunden gerechnet. Auch dieses Mal sind es wieder Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren aus Buda Koschelewo in Weißrussland. Diese Region leidet noch heute massiv unter der Strahlenbelastung nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl. Inzwischen sei auch durch wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen, dass die Kinder aus dieser Region mit ihrem Aufenthalt im Schwarzwald ihre Strahlenbelastung deutlich senken können.

Begleitet werden die 21 Kinder wieder von den gleichen Betreuerinnen wie in den vergangenen drei Jahren. Dies sei vor allem sinnvoll, so Fred Heinze vom Verein, da dies die letzte Tschernobyl-Aktion in Vöhrenbach sein wird.

An Wochenenden in Familien untergebracht

Wieder hat man genügend Familien gefunden, die an den drei Wochenenden die Kinder aufnehmen und sie daher auch am Samstagmittag am Bus abholten. Anfangs sei die Suche nach Familien wieder etwas zäh gewesen, doch dann meldete sich eine ganze Reihe von Familien an, sogar aus Peterzell und Bräunlingen.

Mit viel Spaß und auch gehörigem Respekt sind die Kinder aus der Region um das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl im Kletterpark Triberg zugange. Der Besuch in Triberg gehört auch in diesem Jahr wieder zum Programm des Aufenthalts. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Am Sonntagabend bezogen die Kinder nach dem Wochenende bei den Familien das Jugendgästehaus im Furtwanger Skiinternat, wo sie jeweils während der Woche untergebracht sind.

Werktags Programm in der Schule

An den Wochenenden sind die Kinder in ihren Gastgeber-Familien und erleben hier oftmals ein interessantes und vielseitiges Programm in der ganzen Region. Unter der Woche sorgt der Verein Hilfe nach Tschernobyl mit einer großen Helferschar dafür, dass die Kinder in der Vöhrenbacher Schule betreut und verpflegt werden. Auch ein buntes Programm ist wieder zustande gekommen.

Mittagessen bei Vereinen, Firmen und Institutionen

Fast jeden Tag sind die Kinder zum Mittagessen bei Vereinen, Firmen und Institutionen zu Gast. Und ebenso war es kein Problem, genügend Angebote für das Programm zu finden. Besuche bei der Feuerwehr in Vöhrenbach, bei den Modell-Eisenbahnern in Furtwangen oder im Kletterpark Triberg stehen an. Gestartet wurde am Montag mit einem Besuch bei Bürgermeister Robert Strumberger im Rathaus.