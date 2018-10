von Hartmut Ketterer

Die Lauftreffgruppe, eine Abteilung des Sportvereins Hammereisenbach, geht in die Winterpause. Wie gewohnt wurde die letzte Runde vor der Uhrumstellung auf Winterzeit diesen Mittwoch gedreht. Anschließend traf man sich noch im Gasthaus "Hammer" zu einer kleinen Feier. Renate Kaltenbach, Leiterin des Lauftreffs, blickte mit ein paar Zahlen auf die vergangenen Monate zurück. Es gab 24 Trainingseinheiten, zwei mehr als im vergangenen Jahr. Durch günstiges Wetter konnte bereits Anfang April, immer montags, mit Walken oder Laufen, je nach Fitness, begonnen werden. Euphorisch mit 28 Teilnehmern begann die Saison im 27. Jahr seit Bestehen des Lauftreffs. Nach und nach ging die Teilnehmerzahl jedoch zurück, bedauerte Kaltenbach. Gegen Ende der Saison hatte der Lauftreffs lediglich noch einen harten Kern mit rund zehn Läufern. Rechnet man alle 24 Einsätze zusammen, so wurden über 160 Kilometer in den vergangenen sechs Monaten zurückgelegt.

Bei der Abschlussfeier zeichnete Renate Kaltenbach die besten Teilnehmer aus. Mina Joachimsthaler ließ lediglich ein Training aus und war bereits im vierten Jahr in Folge die aktivste Teilnehmerin. Arnold Kaltenbach war ebenfalls 23 Mal im Training. Dicht dahinter folgten mit 22 Trainingseinheiten Trudel Knöpfle und Adelheid Hauer. Zu guter Letzt durfte sich jedoch auch die Leiterin Renate Kaltenbach mit ihrem Mann Arnold über ein Präsent freuen. Carola Frank überreichte im Namen der Teilnehmer einen Geschenkkorb.

