von SK

Vöhrenbach – Die Vorsitzende der Landfrauen Langenbach, Ursula Ruf, hieß mehr als 40 ältere Einwohner willkommen, die der Einladung des Vereins in den österlich geschmückten Gemeindesaal gefolgt waren. Bereits zum 20. Mal wurde ihnen ein unterhaltsamer Nachmittag geboten. Wie immer wurden die betagten Gäste mit einer reichlich gedeckten Tafel verwöhnt.

Besonderes Interesse fand ein heimatgeschichtlicher Vortrag von Siegfried Kleiser. Er beschrieb die früheren Verkehrsverhältnisse im hinteren Bregtal wie die schlechten Fahrwege sowie die steile Strecke über das Bruderkirchle nach Villingen. Auch die Umstände, die zum Bau einer neuen Straße übers Glasbachtal und die Friedrichshöhe, damals noch Leimgrubenhöhe genannt, nach Unterkirnach und Villingen führte, sprach Kleiser an.

Zur Geschichte des Gasthauses "Friedrichshöhe" erklärte er unter anderem, wie das Gasthaus und die Anhöhe in jener Zeit einen neuen Namen erhielt und nach dem beliebten Großherzog Friedrich von Baden benannt wurde. Auch Josef Ruf vom Tudisenhof spielte dabei eine wichtige Rolle. Er erlernte in den 1840er-Jahren in Neukirch in einem Nebengebäude des Königenhofes die Uhrenmacherei und wanderte nach London aus, wo er es zu einigem Wohlstand bringen konnte. Jedoch kehrte er wieder in den Schwarzwald zurück, nachdem die damaligen Besitzer des Tudisenhofes auf der Passhöhe, bedingt durch den Bau der neuen Straße nach Villingen, das Gasthaus errichtet hatten. Nachdem sein Bruder Paul früh verstorben war und keine Nachkommen hinterließ, übernahm Josef Ruf die Friedrichshöhe. Auch die Landfrauen selbst trugen mit lustigen Beiträgen zur Unterhaltung bei.