von Praxedis Dorer

Theaterspielen gehört bei der Burgzunft Hammereisenbach obligatorisch in den Jahresablauf. Auch im 44. Vereinsjahr wird sich der Vorhang öffnen.

Mit Herzblut bei der Sache

Es geht schon recht lustig zu bei den Theaterspielern, wenn sie sich zu den Proben treffen und so manche Textpassagen kaum aussprechen können vor lauter Lachen. Alle sind mit Herzblut bei der Sache und freuen sich riesig auf die bevorstehenden Aufführungen.

Ein neuer Rahmen für das Bühnengeschehen

Dabei gibt es eine ganz besondere Premiere, denn eine neue Kulisse rahmt das Geschehen ein. Nach dem Einbau des neuen Bühnenbodens seitens der Stadt passten die alten Theaterkulissen nicht mehr und die Burgzunft musste handeln.

Wochenlange Arbeit an der Theaterkulisse

Christopher Preisinger und Rolf Haase, beide selbst erfahrene Theaterspieler, widmeten sich dieser Aufgabe und zimmerten in wochenlanger Arbeit das Drumherum. Da kam der finanzielle Zuschuss aus dem Topf des Förderverein Luisenhaus genau zum richtigen Zeitpunkt. Ob Bauernstube oder Klinikfoyer, die Platten können je nach Bühnenbild variabel in die Schienen eingesetzt werden, auch Türen und Fenster sind veränderbar.

Theaterstück-Titel ist auch auf der Speisekarte zu finden

Das neue Theaterstück ist eine Komödie von Regina Rösch und heißt: „Wenn einer eine Reise tut…oder Geräuchertes mit Sauerkraut“. Ganz klar, dass die Besucher bei diesem Theatertitel nicht auf das oft erwähnte „Geräucherte mit Sauerkraut“ verzichten müssen und dieses Angebot unter anderem auf der Speisekarte zu finden ist.

Wunderbare Kuren ohne Ehefrauen

Im Theaterstück geht es um zwei Freunde, die seit 20 Jahren gemeinsam zum Kur-Urlaub nach Bad Füssing fahren. Nach dem Motto „Morgens Fango, abends Tango“ erholten sich die beiden jedes Jahr in einem anderen Kurhaus vom Stress des Alltags.

Plötzlich wollen die Frauen mit

Doch dann begehen sie den Fehler ihres Lebens: Sie schaffen ihre Schweine ab. Die genügsamen Ehefrauen, die bislang ohne zu murren zu Hause die fünf Schweine versorgten, wollen plötzlich in den Urlaub fahren! Und damit geht die Geschichte vom Kur-Urlaub in eine ganz andere Richtung.

Erfahrene Theatergruppe

Nach einem Jahr Pause ist Regisseur Manfred Joachimsthaler wieder mit von der Partie und unterstützt die Probenarbeit. Die neue Theatergruppe setzt sich aus erfahrenen Theaterspielern wie Christoph Winterhalder, Christopher Preisinger, Rolf Haase, Michael Willmann, Anna-Lena Neininger, Ramona Preisinger, Andrea Willmann und Saskia Willmann zusammen. Auch Georg Mayer, der zuletzt 2013 für die Burgzunft auf der Theaterbühne stand, meldet sich wieder zurück und übernimmt gleich eine der Hauptrollen. Auch Sindy Birkle schlüpft aus purem Spaß in eine Theaterrolle. Somit steht Andrea Willmann erstmals mit beiden Töchtern auf der Bühne.

Das sind die Aufführungstermine

Die Aufführungen in der Festhalle Hammereisenbach finden am Samstag, 16. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr statt. Am ersten Aufführungstag gibt es eine öffentliche Hauptprobe um 15 Uhr, die vor allem auch für Kinder zu empfehlen ist. Die Festhalle ist jeweils zwei Stunden vor Theaterbeginn geöffnet – genau richtig, um noch vorab eine Portion „Geräuchertes mit Sauerkraut“ zu essen.