von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – In der aktuellen Sitzung des Vöhrenbacher Gemeinderates gab es die ersten Beratungen zum Haushaltsplan 2020. Auf der Tagesordnung standen die geplanten Investitionen. Kämmerer Armin Pfriender machte deutlich, dass durch große Ausgaben in verschiedenen Bereichen am Ende eine Deckungslücke von rund vier Millionen Euro bleibe.

Deckungslücke von vier Millionen Euro

Diese müsse zu einem ganzen Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Wegen des neuen Haushaltsrechts hatte Pfriender nicht nur die Summen aufgelistet, die für 2020 investiert werden sollen, sondern bei den entsprechenden Punkten auch die zu erwartenden weiteren Investitionen in den folgenden vier Jahren. Zum Teil sind dies immer wiederkehrende Zahlungen in gleicher Höhe. Bei anderen Dingen sind ganz unterschiedliche Maßnahmen nötig.

Sanierung der Schule

Ein Beispiel ist die Sanierung des neuen Schulgebäudes, bei dem 500 000 Euro im Jahr 2020 für erste Arbeiten zur Entkernung eingeplant sind, im Folgejahr sind es dann aber 3,3 Millionen und ein Jahr später noch einmal eine Million an Investitionen für die Sanierung. Ebenso ist dann zu sehen, mit welchen Zuschüssen man in den verschiedenen Jahren rechnet, wobei die Zuschüsse häufig erst im Jahr nach der Maßnahme ausbezahlt und damit in der Kasse wirksam werden.

Wichtige Wasserversorgung

Armin Pfriender hatte die Investitionen im Detail aufgelistet. Wichtige Maßnahmen sind beispielsweise die Verbundleitung zur Wasserversorgung in Furtwangen für 690 000 Euro, wobei 500 000 Euro an Zuschüssen erwartet werden. In Hammereisenbach geht es darum, neue Quellen zu erschließen, wofür in diesem Jahr 10 000 Euro, im Folgejahr sogar 40 000 Euro eingeplant sind. Gleichzeitig muss in den kommenden Jahren die Wasserversorgung überall erneuert und erweitert werden. Andere Maßnahmen sind beispielsweise die Kanalverlegung in der Urachtalstraße in Hammereisenbach nach Geruchsbelästigungen für 85 000 Euro für 2020. Einzelne Summen wurden auf Vorschlag Pfrienders gestrichen, weil sich neue Planungen ergeben haben. Erhöht wurden die Kosten für die Neugestaltung auf dem Friedhof, wie sie in der gleichen Sitzung beschlossen wurde.

Keine Stromsäule für Wohnmobile

Zu Diskussionen führte eine geplante Stromsäule für den Wohnmobilstellplatz für 5000 Euro, für die der Aufwand beispielsweise nach Meinung von Rüdiger Hirt (CDU) zu groß sei. Mit deutlicher Mehrheit des Gemeinderates wurde diese Investition daher gestrichen. Diskutiert wurde die Sanierung des Sportplatzes als Hartplatz in Hammereisenbach für geplante 80 000 Euro. Hier fragte Rüdiger Hirt, ob man sich gleichzeitig einen Rasenplatz und Hartplatz in Vöhrenbach leisten könne. Dabei spielt der Hartplatz auch in der Nutzung für die Schule eine Rolle. Armin Pfriender ergänzte, dass man bei den Sportplätzen auch die laufende Unterhaltung diskutieren müsse, denn das Mähen des Rasenplatzes und die Pflege der Außenbereiche erzeuge hohe Kosten.

Sind zwei Fußballfelder nötig?

Susanne Dorer (CDU) brachte in diesem Zusammenhang in die Diskussion, dass beispielsweise der Tennisclub seine Sportanlagen komplett selbst erhalte und finanziere. Verzichten wird man auch auf die Beschaffung eines Minibaggers und eines neuen Lkws für den Bauhof. Beim Minibagger seien aktuell Gespräche mit Furtwangen im Gange, wie man solche Geräte gemeinsam nutzen könne. Beim Lastwagen hoffe man, dass im laufenden Jahr nicht doch plötzlich eine Neuanschaffung notwendig werde.

Korrigiert und gestrichen

Nach den entsprechenden Korrekturen durch Streichungen und der Aufnahme von neuen Maßnahmen sind damit für 2020 Ausgaben für Investitionen in Höhe von 5,1 Millionen Euro geplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen, vor allem durch Zuschüsse, in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Damit bleibt eine Deckungslücke für die Investitionen in Höhe von 3,9 Millionen Euro. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Finanzierungslücke zu füllen: über die liquiden Mittel der Stadt (bisher als Rücklagen bezeichnet), wo der Kämmerer etwa 1,4 Millionen Euro einplant, zum anderen über Gelder, die im laufenden Geschäft übrig bleiben (bisher Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt). Hier hat Pfriender allerdings mit Blick auf die Neuordnung des Haushaltes und die Abschreibungen aktuell keine Mittel eingeplant. Damit bleibt ein Rest von etwa 2,5 Millionen Euro, der schließlich über Kredite finanziert werden müsste.