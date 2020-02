Bauernhof-Motto bietet viel Raum für Fantasie, Preismaskenball kommt bei den Besuchern an.

Kreative Kostüme und akrobatische Tänze begeisterten am Samstagabend das Publikum in der beinahe voll besetzten Gemeindehalle in Hammereisenbach. Unter dem Motto „Auf dem Bauernhof, da geht es rund, alle machen mit, von de Biiri bis zum