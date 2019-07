von Stefan Heimpel

Die Sanierung der Krankenhausstraße in Vöhrenbach hinkt deutlich hinter dem Zeitplan her, wie in der Gemeinderatssitzung der planende Ingenieur Rainer Christ von Bit-Ingenieure bei seinem Sachstandsbericht erläuterte.

Die Baumaßnahme ist in drei Abschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt im unteren Teil sollte eigentlich Ende Juli fertiggestellt sein, doch dies verzögere sich nun vier bis fünf Wochen.

Personelle Probleme der Baufirma

Die Bauunternehmung, die unter anderem zwischenzeitlich personelle Probleme gehabt habe, wurde von Stadt und Ingenieurbüro in Verzug gesetzt, da sie den Bauzeitenplan aus dem Vertrag deutlich überschreite. Eigentlich sollte dieser erste Bauabschnitt Ende Juli fertiggestellt sein, nun rechnet man mit Mitte September.

Auf Urlaubspause soll verzichtet werden

Welche Konsequenzen der Verzug hat, wurde nicht deutlich. Im Rathaus werde aber nun ein klärendes Gespräch mit der Bauunternehmung geführt. Ein Thema ist dabei unter anderem die Ende August geplante zweiwöchige Urlaubspause. Bei einem solchen Verzug müsse man eigentlich auf eine solche Pause verzichten, hieß es. Mit der Bauunternehmung zu klären sei auch, wie der zweite Bauabschnitt realisiert wird, um wieder etwas Zeit aufzuholen. Unter anderem müsste das Unternehmen dann eventuell das Personal aufstocken.

Bei den Baumaßnahmen selbst seien die Kanalarbeiten einschließlich der Hausanschlüsse fertiggestellt. Das Gleiche gelte für die Wasseranschlüsse. Bei der Breitbandversorgung sind zwar inzwischen die verschiedenen Hausanschlüsse abgestimmt, aber die genaue Planung ist noch nicht abgeschlossen. Kurz vor der Fertigstellung sind jetzt die Verlegearbeiten für die verschiedenen Kabel und der Straßenbau.

Zusätzliche Parkplätze möglich

Daneben erläuterte Rainer Christ noch eine neue Planung für ein unbebautes Gebiet an der Straße. Hier hätten die Anwohner kein Interesse gezeigt, diese Fläche als private Stellfläche zu erwerben. Angedacht sei nun ein Grünstreifen mit möglicherweise weiteren Parkplätzen daneben.