von Hans-Jürgen Kommert

Als regen Verein, der sich intensiv einbringe, bezeichnete Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Ruf den Kleintierzuchtverein C 196. Doch wie überall in der Vereinslandschaft sehe er auch hier den fehlenden Nachwuchs. Züchterisch sei der Verein hervorragend aufgestellt.

Keine aktiven Jugendlichen

Aktuell besteht der Verein aus 51 Mitgliedern, aktive Jugendliche gebe es keine mehr, nachdem Nachwuchszüchter Tim Nägele nun zu den Aktiven gehört, stellte Jugendleiterin Manuela Reuter fest. Dennoch brauche es laut Landesverband einen Jugendleiter. Ein überschaubares Plus konnte Kassierer Theo Nägele vermelden.

Streichelzoo beim Stadtfest

In seinem Jahresbericht schilderte Rudi Nägele die Aktivitäten des Vereins. So beteiligte man sich an der Aktion Saubere Landschaft, war beim Stadtfest aktiv und unterstützte die evangelische Kirchengemeinde Bregtal beim Pfarrfest. Ein Erfolg war einmal mehr das Sommerfest beim Musikpavillon. Gerade den Streichelzoo nutzten die jungen Besucher rege. Als vollen Erfolg wertete er auch die inzwischen fünfte Beteiligung am Sommerferienprogramm der Stadt Vöhrenbach. Erneut schloss sich das Ferienprogramm Furtwangen an, sodass sich 32 Kinder aus Vöhrenbach und Furtwangen in der Furtwanger Zuchtanlage einfanden.

Bei einigen Ausstellungen

Zuchtwart Hermann Pohl berichtete über die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Ausstellungen. Neben der eigenen Ausstellung gemeinsam mit Furtwangen besuchte man die Kreisjungtierschau in Mönchweiler, wo ein dritter Platz herauskam. Sieger wurde man auf der Wälderschau in Schönwald. Bei der Deutschen Hasen- und Lothringer-Zuchtschau belegte die Züchtergemeinschaft Nägele/Bühler Platz eins. Auf der badischen Silber-Club-Schau in Freiburg räumte Theo Nägele ab: Erster Gesamtplatz, dazu stellte er den besten Rammler und die beste Häsin, und er erhielt den Ziehser-Gedächtnispokal für die beste Zuchtgruppe. Obendrein wurde er in Offenburg Landesmeister. Die Zuchtgemeinschaft Nägele/Bühler wurde unter anderem Clubmeister.

Beiträge sollen steigen

Pohl forderte seine Züchter-Kollegen auf, auch die Ausstellungen anderer Vereine regelmäßig zu besuchen. Aktiv war im vergangenen Jahr auch die Jugend mit der Beteiligung an der Aktion „Blühendes Furtwangen“ sowie beim Weihnachtsmarkt bei der ZG Raiffeisen mit einem Kuchenstand. In der Jahreshauptversammlung 2020 soll eine Beitragsanpassung diskutiert werden. Beteiligen wird sich der Verein sowohl an der Jubiläumsfeier des Musikvereins wie auch der Stadt Vöhrenbach. Des Weiteren soll am 18. August erneut das Sommerfest steigen, am 22. August folgt das Kinderferienprogramm. Bei der Ausstellung „Blühendes Furtwangen“ will man wieder dabei sein.

Nägele kündigt Rückzug an

Rudi Nägele wurde zum Vorsitzenden gewählt. Er wolle in zwei Jahren sein Amt abtreten, kündigte er an. Gerhard Pfaff schlug vor, frühzeitig einen Nachfolger einzuarbeiten. Kassierer bleibt Theo Nägele, Zuchtwart Hermann Pohl und Jugendleiterin Manuela Reuter. Als Beisitzerin wurde Ulrike Pohl gewählt. Sie wurde mit der Ehrennadel in Bronze für fünf Jahre geehrt. Franz-Josef Pfaff erhielt für 20 Jahre als aktiver Züchter die Ehrennadel in Gold. Ein besonderer Dank ging an Tim Nägele für züchterische Erfolge.