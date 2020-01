von Praxedis Dorer

Schon ungewöhnlich früh kleidete die Burgzunft Hammereisenbach ihre jüngsten Narren ein. Kostümwartin Regina Honeck hatte alle Hände voll zu tun, um die 18 Kinder und Jugendlichen auszustatten.

Glockenstab erfreut Kinder

Noch recht zurückhaltend beobachteten dabei die Kleineren, wie die Großen die Masken anprobierten. Mit dem Glockenstab waren sie da schon schneller vertraut und freuten sich über das Geläut. Bis zum 23. Lebensjahr wird das Häs mit Maske vom Verein gestellt. Danach gilt es, sich die originellen Schnabelschuhe und die Holzmaske selbst anzueignen.

Burgnarren auch auswärts aktiv

Bevor die örtliche Fasnet beginnt, beteiligen sich die Burgnarren mit ihren Räten auch auswärts am närrischen Treiben. So geht es schon am Sonntag, 12. Januar, nach Pfullingen und am Samstag, 18. Januar, nach Tannheim, wo die Osemalizunft ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Das Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung wird vom Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, in Pfohren stattfinden. Auch dorthin wird die Burgzunft fahren. Besuche in Vöhrenbach und Eisenbach dürfen selbstverständlich im Fasnetprogramm nicht fehlen.