von Christa Hajek

Im vergangenen Jahr feierte die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) Vöhrenbach ihr 50-jähriges Bestehen. An dieses Fest erinnerte bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Ochsen“ Vorsitzender Christian Wichman.

Vielseitig engagierter Ortsverband

Sein Bericht ging darüber hinaus auf viele Aktivitäten ein. Am Kirnbergsee leisteten die Vöhrenbacher 50 Wachstunden, 20 Stunden waren es am Linacher Stausee, zehn Stunden im heimischen Bad „Schwimmi“. Gute Dienste leistete das Rettungsbrett, das die Vöhrenbacher DLRG kaufte und das sich als vielseitig nutzbar erwies.

Insgesamt 85 Mitglieder

Die DLRG Vöhrenbach hat 85 Mitglieder. Am regelmäßigen Training beteiligen sich nach Auskunft des technischen Leiters Björn Müller 25 bis 30 Kinder und Jugendliche.

Trainiert wird meist in Unterkirnach, im Sommer auch im Schwimmi. Im vergangenen Sommer bestanden zehn Kinder das Seepferdchen, viermal wurde der Jugendschwimmschein in Bronze geschafft, zweimal in Silber. Das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze absolvierten drei Mitglieder, vier das in Silber, einmal wurden die Leistungen für Gold erbracht.

Beliebte Kinderkurse werden teurer

Gefragt sind die Schwimmkurse für Kinder, zumal sie von der DLRG Vöhrenbach sehr gut organisiert sind, mit je einem Betreuer für zwei bis drei Kinder. Die Kursgebühren mussten erhöht werden, da das Hallenbad in Unterkirnach deutlich teurer geworden sei, hieß es.

Dennoch liege man immer noch „im unteren Bereich“, betonte Kassiererin Kathi Wichmann. Sie berichtete von einem soliden Kassenstand, obwohl der Verein für die Benutzung des Hallenbades in Unterkirnach deutlich mehr ausgeben musste. Klaus Ketterer bestätigte eine korrekte Kassenführung und betonte, wie wichtig die Schwimmkurse seien.

Sorgen um Fortbestand des Unterkirnacher Hallenbades

„Eine kleine, aber feine Ortsgruppe“ nannte die Bezirksvorsitzende Simone Schwanenberger aus Königsfeld die Vöhrenbacher DLRG. Sie bot die Unterstützung des Bezirks an und sprach dabei besonders die Sorgen um den Fortbestand des Hallenbades in Unterkirnach an. Auch Bürgermeister-Stellvertreter Albert Schwörer würdigte die Arbeit der DLRG, insbesondere die Schwimmkurse für Kinder.

Problemlose Abwicklung der Wahlen

Die Wahlen waren rasch abgewickelt, da sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Verfügung stellten. Sebastian Kern bleibt zweiter Vorsitzender, Kathi Wichmann verwaltet weiterhin die Kasse, Annette Dold bleibt Schriftführerin und Monika Grieshaber Jugendbeauftragte.

Spaßveranstaltung im Sommer auf dem Stausee geplant

Im Sommer will die DLRG ein Gaudi-Paddelrennen auf dem Linacher Stausee veranstalten, kündigte Vorsitzender Christian Wichmann an. Allerdings müssen die Details für dieses Rennen noch mit dem Landratsamt abgeklärt werden. Auch ein Ausflug steht wieder auf dem Programm, der des vorigen Jahres war der 50-Jahr-Feier „zum Opfer“ gefallen.