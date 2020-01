von Hartmut Ketterer

Wenn von einer Kapelle die Rede ist, geht deren Entstehung meist auf ein Gelübde oder Ereignis zurück. Viele dieser Kapellen sind hunderte Jahre alt. Zu diesen Kapellen gehörte die Kapelle St. Wendel an der Grenze von Langenbach zu Oberkirnach. Heute stehen von ihr allerdings nur noch die Grundmauern.

Für Wanderer ausgeschildert

Wer gerne wandert, erreicht die Kapellenruine von der Friedrichshöhe aus und geht Richtung Oberkirnach. Nach viereinhalb Kilometern erreicht man ein Wegkreuz, das der Vöhrenbacher Unternehmer Fritz Dold errichten ließ. Man zweigt hier rechts ab und folgt danach der Beschilderung St. Wendel und ist nach 1,1 Kilometern am Ziel.

Weiter Einzugsbereich

Schon wenn der Betrachter die Grundmauern sieht, ist schnell erkennbar, dass es eine größere Kapelle gewesen sein muss, die Maße sind 11,8 mal 6,30 Meter. In der Hofchronik von Oberkirnach steht, dass in der Kapelle vielleicht dicht gedrängt 150 Gläubige Platz gefunden hatten.

1496 wird die Kapelle geweiht

Dazu muss man wissen, dass die Kapelle, die am 4. Oktober 1496 vom Konstanzer Weihbischof Daniel Zehender geweiht wurde, früher ein beliebter Wallfahrtsort war. Sogar aus dem Breisgau, Elsaß und Vogesen kamen die Gläubigen, um den Heiligen der Kapelle, St. Wendelin, zu verehren.

Triberg Der Rhein ist keine Grenze: Was Triberg und das Elsaß verbindet Das könnte Sie auch interessieren

Viehseuche war womöglich der Grund für den Bau

St. Wendelin gilt als alemannisch-fränkischer Volksheiliger. Er ist der Schutzheilige des Viehs, der Hirten und viehzüchtenden Bauern. Ursprünglich war eine kleinere Kapelle an diesem Ort. Aufgrund des Zustroms wurde jedoch eine größere Kapelle gebaut. Deren Überreste sind heute noch zu sehen. Es gibt Vermutungen, dass die Kapelle vielleicht aufgrund einer Viehseuche entstanden ist. Ein Sage berichtet jedoch auch, dass zwei Kinder, die keine Herberge fanden, am Standort der danach erbauten Kapelle erfroren.

Inventarverzeichnis im Haupststaatsarchiv in Stuttgart entdeckt

Die St. Wendelinskapelle war keine einfache Hofkapelle, sondern reich ausgestattet. Dies belegt ein Inventarverzeichnis, das im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart entdeckt wurde. Besondere Feiertage für St. Wendel waren der Wendelstag am 21. Oktober und der Kirchweihtag der Kapelle, der sechste Sonntag nach Ostern. Doch auch an anderen Sonntagen wurden Wallfahrten zu der Kapelle in Oberkirnach unternommen.

Vöhrenbach Sanierung der Burgruine Neufürstenberg ist beendet Das könnte Sie auch interessieren

Da am 21. Oktober die Nächte schon kalt waren, liegt die Vermutung nahe, dass es am sechsten Sonntag nach Ostern die größten Wallfahrten gab. Hier konnten die Pilger auch nächtigen, denn für Anreise, Aufenthalt und Rückkehr wurde damals mehr als ein Tag verplant.

Reformation besiegelt das Schicksal der Kapelle

Das Jahr 1585 brachte jedoch eine Wende für den Fortbestand der Kapelle. Trotz des Thesenanschlags von Martin Luther im Jahre 1517 und der Reformation sind in Oberkirnach weiterhin Gottesdienste nach katholischem Brauch abgehalten worden.

Aus St. Georgen kommt der Befehl zur Ausplünderung

Dies war dem Amtmann Heinrich Müller aus St. Georgen und wohl auch dem St. Georgener Pfarrer ein Dorn im Auge. Müller befahl die Ausplünderung der reich ausgestatteten Kapelle. Daran folgend sollte die Kapelle zerstört werden. Unter Zwang mussten die umliegenden Bauern helfen.

Vöhrenbach Ruinen im neuen Burgenbuch Das könnte Sie auch interessieren

Die Pilger kommen heimlich weiter

Doch auch nach dem Ausräumen der Kapelle wurden immer noch heimlich Wallfahrten von fürstenbergischen und vorderösterreichischen Untertanen unternommen. Da St. Wendel an der Grenze zu Fürstenberg-Württemberg stand, bat man auch hier um Unterstützung, um gegen die Wallfahrten ankämpfen zu können. Württemberg hatte bereits 1536 diese Wallfahrten verboten. Der Abriss der Kapelle zog sich trotzdem über einen längeren Zeitraum hin, da die Bauern wenig Lust für diese Arbeit zeigten.

Vöhrenbach Stadtkapelle Vöhrenbach empfängt Kirchenglocken Das könnte Sie auch interessieren

Hirtenbuben vergreifen sich an Geldopfern

Nach wie vor wurde St. Wendelin verehrt und Geldgaben in der Kapelle niedergelegt. Die Geldopfer in der Kapelle blieben auch den Hirtenbuben nicht verborgen. Sie bemächtigten sich der ertragreichen Geldquelle mit der Folge, dass es zu Hause etliche Hiebe auf den Hosenboden gab.

Es gab einen eigenen St.-Wendels-Fonds

Zu den Geldopfern sei noch erwähnt, dass es früher ein St.-Wendels-Fonds gab, an den die Bauern Abgaben zu entrichten hatten. Umgekehrt war es auch möglich, aus dem Fonds Geld zu leihen. Von diesem Fonds profitierte unter anderem der Bau des Schulhauses in Oberkirnach und der Turm der Lorenzkirche in St. Georgen.

Triberg Lizenz zum Töten im Auftrag des Gesetzes Das könnte Sie auch interessieren

Wurde Linach zum Ersatz-Standort für die zerstörte Kapelle?

Oberkirnach gehörte mit der Wendelins-Kapelle zum Landbesitz des Klosters St. Georgen. Als die Kapelle schließlich doch abgerissen wurde, diente das Abbruchmaterial andernorts als Baumaterial. Die Zerstörung ist nicht genau datiert. Man vermutet, dass es in dem Zeitraum war, als im Jahre 1608 in Linach eine Wendelins-Kapelle gebaut wurde. Der St. Georgener Gymnasialprofessor und Geschichtsforscher Bartholomäus Heinemann (1885 bis 1949) folgerte daraus, dass mit dem Kapellenbau in Linach ein Ersatz des Oberkirnacher Wallfahrtsheiligtums geschaffen wurde.

Ungeklärtes Schicksal der Glocke „Susanne“

Nach wie vor in der Schwebe ist, wo die schöne Glocke von St. Wendel geblieben ist. Zwar ist niedergeschrieben, dass die Inventarien, Einrichtungen samt Glöcklein von St. Wendel nach St. Georgen gingen. Doch wenn man der Sage glauben schenkt, ist die Glocke mit Fuhrmann, Wagen und Tier in einem Weiher versunken. Diese Sage ist im Buch des St. Georgener Heimatforschers Erich Stockburger zu finden.

Dieser Gedenkstein erinnert an die St. Wendelinskapelle bei Oberkirnach. | Bild: Hartmut Ketterer

In der St. Wendelskapelle zu Oberkirnach, so lautet die Sage, hing eine schöne Glocke, welche den Namen „Susanne“ trug. Man wollte sie nach St. Georgen bringen, und lud sie auf einen mit einem Stier bespannten Wagen. Schon war man auf dem Spittelberg angelangt, als der Wagen wieder den Berg hinunterrumpelte. Hart am Weiher blieb er stehen.

Wagen rollt einfach wieder zurück

Erzürnt führte der Fuhrmann wieder den Berg hinab und spannte den Stier nochmals an. Statt das Gespann mit den traditionellen Worten anzutreiben: „Hü in Gottes Namen“, rief jener aber: „Hinauf muss die Glocke, es sei Gott lieb oder leid, hü“. Sie kamen auch den Berg hinauf. Aber kaum waren sie oben angelangt, rollte der Wagen wie von unsichtbarer Hand getrieben wieder zurück. Mit Poltern und Krachen ging es den Berg hinab, in den Weiher hinein, der über Fuhrmann, Wagen und Tier seine Wasser wieder schloss. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gesehen.

In der Fastenzeit soll das Stier-Brummen noch zu hören sein

Aber alle Jahre in der Fastenzeit hört man nächtlicherweile den Stier aus dem See brummen. Der alte Magister (Pfarrer) Breuninger, der diese Sage erzählt hat, fügte mit Entrüstung hinzu: „Und es sollen vor alten Zeiten in diesen Tagen sich Leute bei unserem Weiher eingefunden haben und auf das Hagenbrummeln Achtung gegeben haben.“ (ket)

Freigelegt in den 1970er Jahren

In den Jahren 1973 bis 1975 wurden die Mauerreste der St. Wendelins-Kapelle vom Verein für Heimatgeschichte St. Georgen freigelegt. Die etwa einen Meter hohe und 80 Zentimeter dicke Grundmauer kündet vom früheren Ausmaß der Kapelle.