von Hartmut Ketterer

Viel geprobt wird derzeit bei den Musikern in Hammereisenbach. Die großen Musiker haben dabei das Weihnachtskonzert am Mittwoch, 25. Dezember, im Visier. Ebenfalls öfters die Instrumente in den Händen haben die Zöglinge der Bläserjugend. Hier ist es die jährliche Veranstaltung „Bläserjugend im Advent“, bei der die jüngsten Musiker ihr Erlerntes zum Besten geben. In diesem Jahr vor etwas größerer Kulisse.

Hammereisenbach Wie das Burgzunft-Theater sein Publikum begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Die großen Musiker hatten gerade das Probenwochenende absolviert, da warteten schon die kleinen Musiker, das sind die Klarinettistinnen Amelie Christ und Alicia Glauch, Saxofonistin Nela Glanza, Ariane Schuler an der Trompete, Clarissa und Jannik Albiez am Flügelhorn, Schlagzeuger Marius King und Katrin Schuler am Tenorhorn, um vor den Mitgliedern des Musikvereins und Familienangehörigen ihre erlernten Musikstücke zu präsentieren. Recht zufrieden und mit Beifall nickten sich die Zuhörer nach den dargebotenen Melodien zu.

Verstärkung in Sicht

Die großen Musiker dachten bereits weiter und freuten sich, dass da irgendwann Verstärkung zu erwarten ist. Mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ leitete die Bläserjugend mit Dirigentin Bianca Willmann zum nächsten Programmpunkt über. Kalendermäßig verfrüht machten dann der Nikolaus (Daniel Burgbacher) und Knecht Ruprecht (Simon Kleiser) der Musikerfamilie ihre Aufwartung. Die vergangenen Monate ließen die beiden in Reimform Revue passieren. Und Geschenke hatten der Nikolaus und sein Geselle natürlich auch im Gepäck. Allerdings mussten die Kinder im Vorfeld einen Socken abgeben. Der Nikolaus füllte die Socken, und anhand von Sprüchen musste die Musikerfamilie erraten, für wen der Socken bestimmt ist. Das war gar nicht so einfach, jedoch lustig.

Vöhrenbach Der Mensch steht im Mittelpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Doch auch weitere Geschenke in Form von Gutscheinen und Weckenmännern warteten auf ihre Empfänger, die das bisschen Haushalt oder Arbeit im Hintergrund übers Jahr für Musikverein und Bläserjugend erledigt hatten. Adressaten dieser Präsente waren Elke und Bernhard Scherzinger, Michael, Emil, Saskia, Martin und Bianca Willmann, Peter Knöpfle, Ernst Demattio, Thomas Elsäßer, Carmen Straub, Marianne Heini, Regina Honeck, Veronika Kienzler und alle Ausbilder. Gut gelaunt über die geselligen Stunden stand dann für alle der Nachhauseweg auf der Tagesordnung.

Der nächste Termin der Bläserjugend Hammereisenbach ist am Freitag, 29. November. Ab 16.30 Uhr wird dann zum Glühweinzauber bei Gust eingeladen.