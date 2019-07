Vöhrenbach vor 3 Stunden

Jetzt gibt‘s endlich wieder Badespaß im Linachsee

Die DLRG sichert an drei Sonntagen die Badeaufsicht – und macht so das Badevergnügen möglich. Ein Stand-up-Paddelboard-Rennen am 7. Juli soll zusätzlich Besucher anlocken.