von Hartmut Ketterer

Erfreuliche Nachricht für Sparkassenkunden in Hammereisenbach: Nach der Schließung der Filiale im Ort gibt es nun einen Geldautomaten. Am 6. März schloss die Filiale in der Hauptstraße mit Betreuung für immer ihre Pforten. Wie die Sparkasse auf Rückfrage mitteilte, sei der Grund für diese Schließung deshalb gegeben gewesen, weil durch den Eigentümerwechsel in den bisherigen Räumen erhöhte bauliche Maßnahmen erforderlich gewesen wären. Die Sparkasse wollte diesen Schritt jedoch nicht gehen, sodass man sich in beiderseitigem Einvernehmen entschloss, das Mietverhältnis nicht weiter fortzuführen.

Geld rund um die Uhr

Die Sparkasse suchte daher nach einer Alternative. Diese fand man beim Landmarkt Hammereisenbach. Betreiber Andreas Würthner stellte für den Geldautomaten eine Räumlichkeit neben dem Eingang seines Lebensmittelmarktes zur Verfügung. Seit Dienstag, 9. März, ist der Geldautomat in Betrieb. Die Kunden können hier Bargeld von ihren Konten abheben und auch einzahlen sowie Kontoauszüge drucken – und das rund um die Uhr. Bisher in der Filiale war dies nur am Dienstag- und Donnerstagvormittag und Freitagnachmittag möglich.

Keine Beratung mehr vor Ort

Der Nachteil dieses Umzuges ist, dass es eine Betreuung und Beratung vor Ort nicht mehr gibt. Wer also diesen Service in Anspruch nehmen will, kann sich nur noch mit dem Vöhrenbacher Sparkassenleiter Bernd Brugger und seinem Team in Verbindung setzen. Mit der Schließung der Filiale geht auch eine Sparkassenhistorie im Ort zu Ende. Seit dem Jahre 1969, also über 50 Jahre, gab es in Hammereisenbach eine Filiale mit Mitarbeitern. Zuerst im Hause Knöpfle und ab 1985 bis jetzt im Hause Gauss. Wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Bernhard Stiefel, Direktor Privatkunden, bei der offiziellen Inbetriebnahme des Automaten ausführte, gebe es durchweg positive Stimmen bei den Kunden, die den Geldautomaten schon in Anspruch genommen haben. Auch Geldüberweisungsformulare seien schon im Briefkasten, der täglich geleert werde, eingeworfen worden. Dankesworte hatte Stiefel an Andreas Würthner für die Unterstützung, dass der Geldautomat in den Räumen des Landmarktes installiert werden konnte. Dadurch könne die Bargeldversorgung in Hammereisenbach weiter ausgebaut werden, ergänzte Bernhard Stiefel.