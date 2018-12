von Stefan Heimpel

Durch die starken Regenfälle und das folgende Hochwasser zu Jahresbeginn 2018 waren die Feuerwehrleute von Vöhrenbach stark gefordert. Sie wurden zu 20 Einsätzen gerufen. Ein besonderes Augenmerk galt hier dem Hochwasserpegel an Breg und Langenbach. Hier zog Kommandant Ralf Heizmann eine durchweg positive Bilanz der Hochwasser-Schutzmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet realisiert worden waren.

Der höchste Pegelstand wurde am Bregpegel mit 2,22 Meter gemessen. Dieser Wert liegt nur 29 Zentimeter unter dem Jahrhunderthochwasser 1990. Damals sorgte vor allem der Langenbach für Überflutungen. Doch dieses Mal sei es hier, so Heizmann, an keiner Stelle kritisch geworden. Ab dem Donnerstagnachmittag war die Wehr mit allen Abteilungen und 100 Mann im Einsatz. Gerufen wurden sie dabei zu ganz unterschiedlichen Einsätzen von der Beseitigung eines Baumes über den Erdrutsch bis zu vollgelaufenen Kellern. 24 Stunden lang war die Wehr dauernd im Einsatz. Durch eine Art Schichtdienst konnten die Feuerwehrleute zwischendurch auch einmal ausruhen.

Besonders stark gefordert waren die Wehrleute in Urach und Hammereisenbach. Ein wichtiges Utensil waren dabei auch wieder rund 300 Sandsäcke. (hei)