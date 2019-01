von SK

Noch einmal intensiv geprobt wird bei der Stadtkapelle Vöhrenbach vor dem großen Jahreskonzert am Samstag, 12. Januar, in der Vöhrenbacher Festhalle. Die letzten Proben fanden bereits in der Festhalle statt, um sich an die Räumlichkeiten und vor allem die Akustik des Raumes zu gewöhnen. Unter der Leitung von Bernd Brugger haben die Musiker wieder einige musikalische Leckerbissen vorbereitet, ein Glanzlicht wird sicher die „Leichte Kavallerie“.

Auftakt für großes Jubiläumsjahr

Gleichzeitig ist dieses Konzert der Auftakt für das große Jubiläumsjahr: Vom 30. Mai bis 3. Juni feiert die Stadtkapelle Vöhrenbach ihr 200-jähriges Bestehen. Bereits beim Konzert können die Besucher einen Einblick in die 200 Jahre Vereinsgeschichte erhalten, denn pünktlich zum Konzert wurde die Festschrift fertiggestellt. Sie wird an diesem Abend erstmals verkauft. Darüber hinaus gibt es wieder Ehrungen für aktive Musiker.

Neujahrsgrüße vom Bürgermeister

Und auch Bürgermeister Robert Strumberger wird seine Neujahrsgrüße an die Vöhrenbacher Bevölkerung richten, gleichzeitig aber sicherlich auch schon eine erste Gratulation an die Stadtkapelle Vöhrenbach. Das Konzert in der Festhalle beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Restkarten sind bei der Sparkasse, unter Telefon 07727/ 92 98 10 oder an der Abendkasse erhältlich.