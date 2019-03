von Hartmut Ketterer

Da sich der Winter langsam verabschiedet, zog der Hammereisenbacher Ortsvorsteher Peter Hummel in jüngster Sitzung des Ortschaftsrates Hammereisenbach gleich ein Fazit. „Im Großen und Ganzen ist bei den Schneeräumern alles gut gelaufen“, so der Ortsvorsteher. In diesem Zusammenhang gab er einen Dank an die Dienstleister und den Vöhrenbacher Bauhof.

Ein weiteres gutes Urteil konnte Peter Hummel, zusammen mit den anwesenden Ortschaftsräten Bruno Honeck, Detlef Schuler, Michael Mayer und Bernhard Scherzinger vor Ort abgeben. Neulich wurde nämlich die neue Festhallenbühne geliefert und montiert. Mitglieder des Musikvereins und der Burgzunft halfen kräftig mit beim Aufstellen. Alles mache einen soliden und guten Eindruck, so der Tenor der Bürgervertreter. Die musikalische Einweihung gibt es am 4. Mai, wenn der Musikverein zu seinem Wunschkonzert einlädt.

Weitere Themen waren, ob alle Ruhebänke im Ort noch intakt sind und dass auf dem Friedhof ein Mauerstück instand gesetzt werden muss. Für einen zweiten Defibrillator sucht man noch nach einem geeigneten Standort.

Bezüglich der Asylbewerber im ehemaligen Rathaus informierte Hummel, dass lediglich der zweite Stock mit acht Personen belegt ist. Über eine weitere Zuteilung gibt es noch keine Hinweise.

Bruno Honeck sprach sich dafür aus, eine fest installierte Leinwand für die Festhalle zu besorgen, damit nicht immer von privater Seite aus, eine Leinwand ausgeliehen werden muss.

Gedanken machen sich die Ortschaftsräte über die Verwendung der noch restlichen Verfügungsmittel in Höhe von etwa 2300 Euro. Eventuell wäre eine Verschönerung der Verkehrsinsel beim Friedhof vorstellbar. Ein besseres Auge will man in diesem Jahr auf die Straßenreinigung und der damit verbundenen Unkrautentfernung legen.

Bernhard Scherzinger reklamierte einmal mehr die Lärmbelästigung durch abgesenkte Kanaldeckel entlang der Hauptstraße. Nicht nur im Freien, sondern auch in den Häusern ist das laute Klappern der Kanaldeckel beim Überfahren fast rund um die Uhr zu vernehmen.

Problemlos wurde abschließend ein Bauantrag zum Umbau und Anbau an ein Wohnhaus am Bahnhof 10 abgesegnet. Da ein vorgesehenes Flachdach vom Bebauungsplan abweicht, aber von der Straße nicht ersichtlich ist, sah man kein Hindernis, dafür eine Befreiung zu erteilen. Zu der Aktion „Saubere Landschaft“, einigte man sich auf den Freitag, 5. April, 17 Uhr.