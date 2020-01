Mehrere Ehrungen konnte Vorsitzender Ferdinand Möller beim Jahreskonzert der Stadtkapelle Vöhrenbach vornehmen. Eine ganze Reihe von silbernen Leistungsabzeichen von Jungmusikern wurde verteilt und Horst Saier zum Ehrenmitglied der Stadtkapelle ernannt.

Von der Klarinette zur Tuba

Horst Saier hatte zuerst die Klarinette erlernt, wechselte dann aber im Lauf der Zeit zur Tuba. 1990 trat er in die Stadtkapelle ein und wurde nun für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Kapelle zum Ehrenmitglied ernannt. Ferdinand Möller betonte, dass Horst Saier darüber hinaus an verschiedenen Stellen sehr aktiv ist. Unter anderem war er 23 Jahre lang aktiver Beisitzer und 16 Jahre lang Küchenchef der Stadtkapelle, unter anderem beim großen Jubiläum im Jahr 1993.

Als Auslandskorrespondent tätig

Nicht zuletzt pflegt er als Auslandskorrespondent der Stadtkapelle auch regelmäßig die Kontakte nach Luzern und Morteau. Nicht nur Horst Saier selbst wurde durch Ferdinand Möller geehrt – auch Gattin Regina Saier-Grieshaber wurde ein Blumenstrauß überreicht.

Viertägigen Lehrgang mit Erfolg abgeschlossen

Darüber hinaus konnte Ferdinand Möller sechs junge Musikerinnen auszeichnen. In einem viertägigen Lehrgang des Blasmusikverbandes mit Prüfung haben sie im vergangenen Jahr in Furtwangen das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber erworben: lsabell Grieshaber, Tamara Dezman, Linda Wiedemann, Luisa Neininger, Manuela Möller und Gina Bordasch.

Vöhrenbach Ganz hohes Niveau: Bernd Brugger feiert seinen Abschied mit dem Jahreskonzert Das könnte Sie auch interessieren

Gefordert war hier Wissen und Können sowohl in der Musik-Theorie wie in der Praxis auf dem jeweiligen Instrument. Die theoretische Vorbereitung hatte dabei in der Stadtkapelle Vöhrenbach Melanie Möller übernommen. Die Kapelle gratulierte den Geehrten feierlich mit dem Marsch „Marcia Honoris Causa“.