von Jürgen Liebau

Die enormen Regenfälle der vergangenen Tage haben die Bäche und Flüsse in Vöhrenbach und den Ortsteilen stark anschwellen lassen. Fast überall traten die Bäche sowie die Breg über die Ufer, verwandelten sich Wiesen in Seenlandschaften.

Hochwasseralarm ertönt um 8.50 Uhr

Sowohl an der Urach sowie in Hammereisenbach an der Breg befinden sich amtliche Pegelmessstationen. Diese überprüfen automatisch die Wasserstände und geben diese selbstständig weiter. Um 8.50 Uhr wurde am Montag in Vöhrenbach Hochwasseralarm ausgelöst.

Hochwassereinsatz in Vöhrenbach. Den ganzen Tag sind die Feuerwehrleute im Einsatz. Hier Männer der Uracher Abteilung, die Wasser aus einer Werkstatt pumpen. | Bild: Stefan Heimpel

Wie die Feuerwehr auf Anfrage berichtete, wurden zunächst die bekannten kritischen Stellen entlang der Gewässer abgefahren. Am Nachmittag mussten dann die ersten Sicherungsmaßnahmen eingeleitet werden. 70 Wehrleute waren im Einsatz.

Kommandant zieht positive Bilanz

Die umfangreichen Schutzmaßnahmen der vergangenen Jahre haben sich bewährt, erklärte Feuerwehr-Kommandant Ralf Heizmann. Die neuralgischen Punkte wurden aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre Stück für Stück gesichert.

Ausrücken musste am Montag mehrfach auch die Feuerwehrabteilung Urach. So galt es zum Beispiel, Wasser aus einer Werkstatt im Ortsteil zu pumpen.

Wehrleute füllen 600 Sandsäcke

Am Nachmittag gab es für die Hammereisenbacher Wehrleute dann auch die ersten Einsätze. „Zusätzlich zu den bereits gefüllt gelagerten Sandsäcken wurden heute weitere 600 Sandsäcke gefüllt, die hauptsächlich in Urach an acht Einsatzstellen zum Einsatz kamen“, so Heizmann.

Arbeit hatte auch die Feuerwehr-Abteilung Urach. Sie brachte unter anderem wertvolles Silofutter vor dem steigenden Wasser in Sicherheit.

Ballen mit Silo-Futter werden in Urach vor dem steigenden Wasser in Sicherheit gebracht. Für die Landwirte sind diese Futtervorräte überlebenswichtig. | Bild: Stefan Heimpel

Beim Sportplatz in Vöhrenbach musste ein Hindernis im Bach mit einem Bagger eingerissen werden.

Linach-Talsperre lässt Wasser ab

Das Hochwasser hat auch Einfluss auf die Sicherheit der Linacher Talsperre. Rund 5000 Liter pro Sekunde wurden in das Tosbecken abgelassen, um das Bauwerk zu entlasten und um den Seespiegel stabil zu halten.

Da der Deutsche Wetterdienst noch keine Entwarnung gab, blieb das Vöhrenbacher Gerätehaus im Schichtdienst und je nach weiterer Wetterentwicklung die ganze Nacht besetzt.