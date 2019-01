von SK

In wenigen Tage beginnt auch in Vöhrenbach die fünfte Jahreszeit. Den Auftakt bildet traditionell das Ausrufen der Fasnet. Es findet am Samstag, 9. Februar, im Anschluss an die Heilige Messe mit den Narren statt. Sie beginnt in der katholischen Pfarrkirche St. Martin um 18 Uhr. Gegen 19 Uhr beginnt das Fasnetausrufen mit der ersten Station an der Kirche. In der Folge teilen sich die Rufer auf und ziehen von Wirtschaft zu Wirtschaft. Alle fünf Vorträge sind in den närrischen Lokalen "Ellen’s Bistro", "Engel", "Gasthof zum Ochsen" und "Ratskeller" zu hören. Geplant ist ein zügiger Durch- und Ablauf und danach weiterhin fröhliches närrisches Treiben in den Lokalen. Zur musikalischen Unterhaltung spielt die Stadtkapelle im "Gasthof zum Ochsen" auf.

Büttenreden und Musik

Bereits am Morgen des 9. Februar findet der Kartenvorverkauf für die Kappenabende statt. Das Uhrmacherhäusle öffnet um 8 Uhr, der Verkauf beginnt um 10 Uhr. Die ersten Höhepunkte der Saalfasnet fallen auf die Kappenabende am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Februar. Mit der Prinzenrede, vier Büttenreden, dem Sketch sowie dem Garde- und Zusatzshowtanz ist beste Unterhaltung garantiert. Den Schlusspunkt setzen die Bregbrassbuebe, die mit ihrer musikalischen Comedy die Stimmung nochmals anheizen. Die heiße Phase der Vöhrenbacher Straßenfasnet eröffnet am Schmutzige Dunschdig, 28. Februar, die Katzenmusik. Unter Führung der Sublodere trifft sich das närrische Volk um 4 Uhr an der Volksbank.

Eröffnungstanz des Prinzenpaares

Am Fasnet-Samschdig, 2. März, beginnt um 20 Uhr in der Festhalle Vöhrenbach der Preismaskenball. Für die musikalische Unterhaltung zwischen und nach den Programmpunkten sorgt das Duo Andy & Mark mit Livemusik. Ab 20.30 Uhr sind der eigentliche Maskenlauf der originellen und schönen Einzelmasken sowie die mit Spannung erwarteten Tanzaufführungen zu sehen. Zuvor bestreitet das Prinzenpaar den Eröffnungstanz. Die Saalveranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto 50er-Jahre.

Ausgefeilte Licht- und Tontechnik

Bis jetzt sind bereits einige tolle Programmpunkte, darunter auch auswärtige Gruppen, angemeldet. Weitere Gruppen und Einzelmasken, die sich der Jury aus Prinzenpaar und Beisitzern präsentieren wollen, sind willkommen und können sich auch noch spontan am Abend anmelden. Ausgefeilte Licht- und Tontechnik ist vorhanden, für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Bars in der unteren und oberen Festhalle sind geöffnet. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Moritaten in den Lokalen

Der Moritaten-Wettbewerb in allen närrischen Lokalen beginnt am Fasnet-Sunndig, 3. März, um 15 Uhr. Seit einigen Jahren pflegen die Narren diesen wiederbelebten Brauch. Frauen und Männer ziehen von Lokal zu Lokal, um schaurig-schöne Geschichten, umrahmt mit Bildern, zum Besten zu geben. Ab 18.30 Uhr findet die Prämierung aller Moritaten im Gasthaus "Engel" statt. Zuvor, währenddessen und zum Abschluss unterhalten hier die Symbadischen Senfoniker in großer Besetzung.

Umzug am Fasnet-Mendig

Am Fasnet-Mendig, 4. März, beginnt um 14.30 Uhr der große Umzug, anschließend ist Barbetrieb und Bewirtung in der Festhalle, Umzugsprämierung ist um 18 Uhr ebenfalls in der Festhalle. Anmeldungen für den Preismaskenball oder Umzug können vorab unter postfach@heimatgilde-frohsinn.de erfolgen.

Für alle kleinen Narren findet zum Abschluss am 5. März der Kinderball in der Festhalle statt.