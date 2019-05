von Christa Hajek

Ein großes Betätigungsfeld hat die Heimatgilde „Frohsinn“ in Vöhrenbach. Das zeigte sich einmal mehr bei der gut besuchten Hauptversammlung. Drei Immobilien – das Uhrmacherhäusle, das Haus der Heimatgilde und das Eichhäusle – sind instand zu halten. Das Archiv zur Heimatpflege verwalten, Führungen und Veranstaltungen organisieren, das sind einige Aufgabenbereiche neben der Vöhrenbacher Fasnet.

Vorsitzender Stephan Winker hieß die Mitglieder willkommen, anschließend gab Schriftführerin Maria Magdalena Winker einen ausführlichen Bericht über die Arbeit des vergangenen Jahres.

Knapp 300 Mitglieder

Der Verein hat knapp 300 Mitglieder. Mit Erleichterung nahm man zur Kenntnis, dass das Haus der Heimatgilde nicht denkmalgeschützt ist. Es benötigt in absehbarer Zeit ein neues Dach, das mindestens 25 000 Euro kosten wird. Das Haus wurde 14 Mal vermietet, das Uhrmacherhäusle elf Mal. Der eigene Verein nutzte es mehr als 40 Mal.

Heimatgilde hilft beim Jubiläum

Am Eichhäusle wurde das Dach repariert. Das Frühlingsfest, das Stadtfest und das herbstliche Kilwifest machten den Mitgliedern nicht nur Spaß, sie brachten auch Geld in die Vereinskasse, berichtete Kassiererin Jenny Braun. Vom 30. Mai bis zum 4. Juni feiert die Vöhrenbacher Stadtkapelle ihr 200-jähriges Bestehen, die Heimatgilde wird beim Fest helfen. Über Einzelheiten aus dem Arbeitskreis Stadtgeschichte berichtete Markus Schätzle. Gepflegt wurden Kontakte zu heimatgeschichtlichen Gruppe zum Beispiel in Tennenbronn.

Archiv im Haus der Heimatgilde

Gestiftet und auf Kosten des Stifters restauriert wurde eine Schwarzwälder Hackbrettuhr. Im Haus der Heimatgilde konnte für das heimatgeschichtliche Archiv Platz geschaffen werden.

Die Heimatgilde beteiligte sich an Aktionen der Naturpark-Schule. Museumsführer schulte Siegfried Kleiser und konnte so geschichtliches Wissen erhalten und weitergeben.

Vize-Vorsitzender tritt ab

„Wir wissen, was wir an der Heimatgilde haben“ betonte Bürgermeisterstellvertreterin Gunda Kleiser. Viele Veranstaltungen wären ohne die ehrenamtlichen Helfer des Vereins nicht zu schaffen. Die Wahlen gingen trotz Veränderungen rasch vonstatten. Der stellvertretende Vorsitzende Markus Schätzle gab sein Amt ab, er konzentriert sich auf den Arbeitskreis Stadtgeschichte. Neuer Vize-Vorsitzender wurde Bernd Sickinger. Auch Schriftführerin Maria Magdalena Winker zog sich zurück, ihre Nachfolge trat Anna Leser an. Zu Beisitzern wurden Karin Böhler und Johanna Kopp gewählt.