von Christa Hajek

Über 30 Jubilare hatte die Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach bei der Hauptversammlung zu ehren. Vorsitzender Stephan Winker ernannte Eckard Faller und Wolfgang Ruf zu Ehrenmitgliedern. Wolfgang Ruf hatte die Heimatgilde von 1989 bis 2002 als Vorsitzender geleitet, war 1976 Prinz und arbeitete von 1978 bis 2005 im Elferrat mit. Eckard Faller war an der Fasnet 1979 Prinz, er engagierte sich viele Jahre als zweiter Vorsitzender und bei den Sublodere.

Ehrenmedaillen

Mit der Ehrenmedaille in Gold zeichnete der Vorsitzende Rolf Braunbarth, Reinhold Buchholz, Wilfried Dold, Ingrid Faller, Gisela Mix, Thomas Mix, Eberhard Neininger, Anette Weisser und Rolf Zwirner aus. Die Ehrenmedaille in Silber erhielten Diane Buchholz, Manfred Esterle, Andrea Fritsch, Karl-Heinz Fritsch, Doris Fürderer, Manfred Kienzler, Bernd Klausmann, Bruno Mantel, Barbara Schwer, Sonja Volf und Ingrid Wellmann. Die Ehrennadel in Bronze bekamen Peter Bammert, Raphael Faller, Ellen Kramer-Ganter, Dorothea Lehmann, Michael Lehmann, Viola Müller, Nadja Pitz, Petra Schätzle und Ulrich Schmidt.

Rundum gelungene Fasnet

Immer noch unbesetzt ist die Stelle des Elferrats-Präsidenten. Dennoch konnte der Vorsitzende der Heimatgilde Frohsinn, Stephan Winker, an eine rundum gelungene Fasnet erinnern. Ein Höhepunkt war der Kappenabend, ein weiterer der Umzug am Fasnet-Montag mit 28 närrischen Gruppen. Besuche in Kindergarten und im Luisenhof zählten zum Programm. Bei allen Veranstaltungen konnte man sich auf die aktive Mithilfe der Gruppen verlassen, hob Winker hervor. Auch außerhalb der fünften Jahreszeit hatten Elferrat, Sublodere und Hofstaat eine Menge zu tun. In den zehn Sitzungen ging es unter anderem um die Anschaffung neuer Kostüme.

Am Sommerferienprogramm werde sich die Heimatgilde am 17. August mit einer Bastelaktion beteiligen, kündigte Stephan Winker an. Auch ein Frühlingsfest ist wieder geplant. Und schon jetzt steht der Termin für die nächste Hauptversammlung fest: Es ist der 8. Mai 2020.