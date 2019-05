von Praxedis Dorer

Wenn der Harmonikaverein am Samstag, 18. Mai, zum Jahreskonzert einlädt, so endet damit die Ära von Dirigentin Conny Henkemeyer. Auch das Jugendorchester wird sein Können unter Beweis stellen .

Schon das Konzertmotto „Best of 10 Jahre Conny“ verweist auf die Besonderheit des diesjährigen Wunschkonzertes, denn nach zehn Jahren Tätigkeit im Harmonikaverein Vöhrenbach wird sich die Musiklehrerin aus Dauchingen verabschieden.

Trotz weitem Anfahrtsweg gab es kaum eine Probe, die sie versäumt hatte, und wenn immer möglich, half sie auch bei nicht musikalischen Veranstaltungen des Vereins mit. Keine Frage war auch, dass sie zusätzlich beim Jugendorchester den Bass spielte.

Gemeinsame Lieblingsstücke zu hören

„Ihre unkomplizierte Art, mit viel Elan gespickt, werden wir vermissen“, lautet der allgemeine Tenor im Verein. Bei der Auswahl der Stücke für das Jahreskonzert lag es dann auf der Hand, nach den gemeinsamen Lieblingsstücken zu suchen, die man miteinander einstudiert hatte. „Music“ von John Miles, die „Irische Suite“ von Matyas Seiber oder „Swing with Robbie Williams“ gehören ebenso dazu wie Ausschnitte aus dem Film „Sister Act“ oder der anspruchsvolle argentinische Tango „Adios Nonino“ von Astor Piazzolla.

Das Jugendorchester unter Leitung von Anita Kupferschmid wird das Konzertprogramm schwungvoll eröffnen. Mit bekannten Stücken, unter anderem „All about that bass“, „Viva la Vida“ oder „Bella Ciao“ zeigt die Jugend, was musikalisch in ihr steckt. Das gut eingespielte Team kann auch schon auf zehn Jahre zurückblicken, denn so lange ist Anita Kupferschmid als Ausbilderin und Dirigentin des Jugendorchesters in Vöhrenbach tätig. Erfolgreich führt sie auch die Kooperation zwischen der Josef-Hebting-Schule und dem Harmonikaverein durch, was für die Vereinsjugendarbeit ein enorm wichtiges Standbein bedeutet.

Tanz und Örgeli-Bowle

Nach dem Konzert soll noch gefeiert werden, denn trotz Abschiednehmen von Conny Henkemeyer soll die gemeinsame Zeit fröhlich ausklingen. DJ Frank lädt dann zum Tanzen ein, es gibt die bekannte Örgeli-Bowle an der Bar und feine Leckereien aus der Harmonikaküche.

Eintrittskarten mit Konzertwünschen gibt es bei jedem Aktiven und im Blumengeschäft von Ulrike Zech. Im Vorverkauf kostet der Eintritt vier Euro, an der Abendkasse sechs Euro. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.