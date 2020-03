von Stefan Heimpel

Zu seiner Hauptversammlung traf sich in kleiner Runde der Harmonikaverein Vöhrenbach. Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der Vorstand noch einmal bestätigt, allerdings kündigen sich für die nächste Hauptversammlung Änderungen im Vorstand an. Sehr zufrieden äußerte sich die neue Dirigentin des Vereins, Karin Messner. Denn im vergangenen Jahr war das Jahreskonzert gleichzeitig der Abschied nach zehn Jahren für die bisherige Dirigentin Conny Henkemeyer. Das Konzert mit vielen Erinnerungen an diese zehn Jahre war ein Highlight, auch für die scheidende Dirigentin dank einer besonderen Einlage beim Konzert.

„Ein tolles Orchester“

Gleichzeitig übernahm an diesem Termin Karin Messner den Dirigentenstab für das Orchesters. Ihr Jahresbericht bezog sich daher nur auf die zweite Jahreshälfte, wobei sie dem Orchester Lob zollte: „Es ist ein tolles Orchester mit tollen Menschen, die sich unglaublich engagieren!“ Sie fühle sich in dieser neuen „Familie“ sehr wohl. Auch die folgenden Auftritte bei einer Hochzeit oder bei Kurkonzerten seien jedes Mal ein Erfolg gewesen. Und inzwischen haben bereits die Proben für das Frühjahrskonzert begonnen. Insgesamt absolvierte das Orchester 44 Auftritte. Dabei gab es wieder einige Ehrungen für regelmäßigen Probenbesuch, dreimal sogar für 100 Prozent.

Stadtkapelle geholfen

Zu Beginn der Versammlung galt es auch einiger verstorbener Vereinsmitglieder, darunter auch Ehrenmitgliedern, zu gedenken. Ganz besonders erwähnt wurde dabei der langjährige Dirigent Josef Dold. Schriftführerin Daniela Amann gab dann einen Jahresrückblick. Neben dem Jahreskonzert war der Verein unter anderem auch beim Jubiläum der Stadtkapelle Vöhrenbach als Helfer engagiert.

Auftritt in Freizeitpark

Erstmals veranstaltete der Harmonikaverein ein Konzert im betreuten Wohnen. Dieses kam sehr gut an und soll daher auch wiederholt werden. Aktiv ist auch die Jugend mit ihren zwölf Musikern im Jugendorchester und einem regen Nachwuchs. Beteiligt war die Jugend unter anderem beim Schulfest dank der Kooperation Schule-Verein. Im laufenden Jahr wird die Jugend voraussichtlich wieder einen Auftritt im Europapark bestreiten. Vor allem aber konnte Jugendleiterin Alexandra Kern ankündigen, dass im Sommer fünf junge Musiker aus dem Jugendorchester ins Hauptorchester wechseln werden und damit das Orchester wieder kräftig verstärken.

Verein sehr aktiv

Das Jugendorchester selbst wird mit neuen Nachwuchs-Musikern ebenfalls neu formiert. Bei der Entlastung des Vorstands betonte Bürgermeisterstellvertreter Albert Schwörer, dass der Harmonikaverein sehr aktiv sei. Erfreulich sei es auch, dass das Hauptorchester mit neun Musikern sicherlich kein Personalproblem habe. Beeindruckt sei er unter anderem von der fröhlichen Atmosphäre in dem Verein: So haben die Musiker selbst Spaß und bringen ihren Mitbürgern mit ihrer Musik ebenfalls wieder Spaß.

Wahlen

Bei den Neuwahlen wurde Michael Dold noch einmal zum Vorsitzenden gewählt. Nachdem die Arbeiten im Vorstand neu verteilt und er dadurch entlastet wurde, hatte er sich noch einmal dazu bereit erklärt. Bis zur nächsten Hauptversammlung soll aber ein neuer Vorstand gefunden werden. Ähnlich die Situation bei Kassierer Manfred Grieshaber, der nach der Bestätigung in diesem Jahr ebenfalls bei der nächsten Wahl sein Amt abgeben möchte. Bestätigt wurde in ihrem Amt ebenso Jugendleiterin Alexandra Kern.

Ehrungen

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung: für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Otto King, Anton Schwörer und Wenke Wehrle, für 40 Jahre Mina Schwer und für 50 Jahre Regina Saier-Grieshaber, die dafür zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Zum Abschluss der Versammlung wurde noch angeregt, im laufenden Jahr wieder einen Ausflug durchzuführen. Außerdem sollte man im Lauf des Jahres eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge beraten, um diese dann in der nächsten Hauptversammlung beschließen zu können.