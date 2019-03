von Hartmut Ketterer

„Manege frei“ – mit diesem Spruch wurden ein Zunftballprogramm eröffnet, das kaum Wünsche offen ließ. Akrobatik, Magie und Zauber waren angesagt. Viele Tusch’s und Szenenapplaus in der vollen Festhalle zeigten, dass den Akteuren tolle und mitreißende Ideen nie ausgehen.

In der Manege mimten Fabiola Augello und Christopher Preisinger die Gewichtheber, Albert Hegenauer und Ferdinand Schmid zeigten sich als Hula-Hoop-Tänzer, Lisa Stumpp bändigte Tiger, Bär, Gorilla und Elefant und Lisa und Saskia Willmann führten akrobatische Turnernummern vor. Viel zu erzählen hatte Elsbeth Benz als gestresste Urlauberin in Italien. Da gab es auch mal einen von Brennnesseln verbrannten Po beim Pipimachen, einen ewig langen Weg bis zum Badestrand, oder man trifft sogar den Bürgermeister, dessen Mitarbeiter in Vöhrenbach derweil froh sind, wenn der Chef mal weg ist.

Enormes Taktgefühl bewiesen die Schuhblattler Rolf Dorer, Albert Hegenauer, Gerhard Joachimsthaler, Rolf Haase, sowie Wolfgang Schulz und Christoph Schreiber. Beim Tanz wie auch beim Meisel-Anschlagen waren sie eine Augenweide. Umrahmt von Robert Scherzinger an der Ziehharmonika.

Und die Feuerwehr. die nicht nur löscht und rettet. Der diesjährige Sketch verschaffte dem Publikum einen ganz anderen Blick hinter die Kulissen der Floriansjünger. Da wurde mit Orangen gehandelt, bei jeder Gelegenheit Pizzas bestellt und ein Feuerwehrmann hat da auch mal beim Kirchenzuschließen Gläubige im Gotteshaus übersehen.

Ramona Preisinger (links) präsentiert beim Zunftball in der Hammereisenbacher Festhalle ihre Zirkusfamilie. | Bild: Hartmut Ketterer

Auch über lustige Begebenheiten sind die Floriansjünger im Bilde. Wie etwa von einer Urlauberin, die Fotos von dem schönen Zimmern mit vielen Spiegeln machte. Die Bilder wurden nach Hause geschickt, dabei aber übersehen, dass die Fotografin auf den Bildern im Spiegel außer Badeschuhen nichts anhatte.

Für viele Lacher sorgte das anschließende Schattentheater. Ein Klavier mit sechs Händen zu spielen, ist nicht besonders. Doch freihändig eine Melodie zustande zu bringen, das hat schon was und wurde bewiesen von Simon Kleiser, Bruno Honeck und Yannik Straub. Muss man einfach gesehen haben. Wiederholung forderte das begeisterte Publikum.

Was ist die Hälfte von sieben? Natürlich halbsieben, meinte Manfred Joachimsthaler als Luusbua in der Bütt. Er hatte er natürlich aufgepasst, was im Ort passiert. Er wusste so von der Benzi, die auf dem Cannstatter Wasen vergeblich nach dem Fruchtstand statt Fruchtsäule suchte, oder vom Gust, der von einer juckenden Christbaumallergie heimgesucht wurde.

Krönender Abschluss des wiederum gelungenen Zunftballes war ein stürmischer Piratentanz der jungen Burgzunftmitglieder. Verständlich, dass die Zuschauer diese Nummer nochmals sehen wollten. Die einheimische Zirkusband mit Leiterin Bianca Willmann, die schon den ganzen Abend Stimmung machte, spielte weiter und die Polonaise ließ nicht lange auf sich warten. Zum Song „Final Countdown“ durften alle Akteure, inklusive Premierenzunftmeister Patrick Preisinger, den verdienten Orden von der Burgzunftvorsitzenden Praxedis Dorer entgegen nehmen.