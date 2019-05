von Hartmut Ketterer

Ein sportlich schwieriges Jahr mussten die Kegler des KCB Hammereisenbach durchstehen, so der Vorsitzende Edgar Neininger bei seinen Begrüßungsworten zur Hauptversammlung. Erschwerend kam noch hinzu, dass die Spieltage auf den Heimbahnen in der Linde (Oberbränd) nicht ideal belegt werden konnten. So war es nur selten möglich, dass beide Mannschaften zu Hause direkt hintereinander kegeln konnten.

Klassenerhalt geschafft

Sportwart Uli Kleiser belegte detailliert die Holzzahlen. So dauerte es bei der ersten Mannschaft, die in der Landesliga B kegelt, bis zum letzten Spieltag, ehe ein Abstiegsplatz verlassen werden konnte. Mit 18:18 Punkten und Platz sieben wurde die Saison 2018/19 beendet, der Klassenerhalt geschafft.

Zweite Mannschaft kegelt durchwachsen

Die zweite Mannschaft in der Bezirksliga A kegelte eine durchwachsene Saison. Platz sechs mit 13:19 Punkten hieß es am Schluss. Den besten Gesamtschnitt erzielte Christoph Schreiber mit 554,1 Holz. Dahinter folgten Simon Kleiser 540,7, Robert Mai 539,6, Arnold Kaltenbach 537,6, Franz-Josef Nopper 533,1, Sebastian Neininger 525,1, Jürgen Borchert 518,1, Uli Kleiser 511,7, Karl-Heinz Thoma 505,2 und Jan Kienzler 502,8. Bei den Vereinsmeisterschaften setzte sich Christoph Schreiber vor Robert Mai durch.

Arnold Kaltenbach bei Landesmeisterschaften

Hervorzuheben ist der hervorragende 9. Platz von Arnold Kaltenbach bei den Landesmeisterschaften des SKV Südbaden 2017. Im Rahmen der Ehrung der Stadt Vöhrenbach im letzten Jahr gab es dafür die silberne Sportlermedaille. Gute Ergebnisse gab es bei den Einzelmeisterschaften des KV Schwarzwald.

Bei den Junioren U23 wurde Simon Kleiser Dritter, vor Jan Kienzler. Ebenfalls Dritter wurde Christoph Schreiber bei den Senioren A.

Zwei Ehrenmitglieder verstorben

Bestens lief es für Franz-Josef Nopper, der bei den Senioren B KV-Meister wurde. In einem Rückblick erinnerte Schriftführer Sebastian Neininger an das vergangene Jahr. Mit Helmut King und Otto Kienzler sind zwei langjährige Ehrenmitglieder verstorben.

Die Finanzen, die mit einem Guthabenzuwachs endeten, legte Michael Mayer offen. Christoph Schreiber und Ernst Demattio bestätigten eine fehlerfreie Buchführung. Im Rahmen der Ehrungen zeichnete der Vorsitzende Edgar Neininger Hartmut Ketterer mit der bronzenen Ehrennadel für 20-jährige passive Mitgliedschaft aus. Bürgermeisterstellvertreter Detlef Schuler dankte für das sportliche Engagement und konnte anschließend den Vorstand einstimmig entlasten.

Im Amt bestätigt

Ebenso problemlos erfolgten die Wahlen. Der Vorsitzende Edgar Neininger, sein Stellvertreter Detlef Schuler, Sportwart Uli Kleiser, Kassier Michael Mayer Schriftführer Sebastian Neininger und die Kassenprüfer Christoph Schreiber und Ernst Demattio wurden dabei per Akklamation im Amt bestätigt.

Neue Kegler gesucht

Zum Schluss machte der Vorsitzende einmal mehr auf die dünne Spielerdecke aufmerksam. Für den aus beruflichen Gründen ausgeschiedenen Dennis Mayer hofft man deshalb neue Kegler gewinnen zu können.