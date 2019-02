von Praxedis Dorer

Hammereisenbach (pdo) Am Fasnetfreitag, 1. März, lädt die Burgzunft Hammereisenbach zum Zunftball in die Festhalle ein unter dem Motto „Piraten, Räuber, Zirkusleut, alles trifft sich uff de Hammricher Fasnet heut“. Die Zuschauer dürfen sich auf ein kunterbuntes Programm freuen, das vom Musikverein Hammereisenbach musikalisch umrahmt wird.

Zirkusluft gibt es zu schnuppern und Interessantes vom Ortsgeschehen werden die Büttenredner berichten. Es wird getanzt, und auch dieses Mal wird ein Sketch aufgeführt, bei dem sich so mancher Bürger erkennen wird. Der Zunftball beginnt um 20 Uhr.

Am Tag zuvor, am Schmutzige Dunschdig, haben die Narren ein volles Programm. Nach dem Besuch im Kindergarten stellen die Baumsetzer unter Leitung von Thomas Demattio um 14 Uhr den Narrenbaum beim Narrenbrunnen, dazu spielt die Hammereisenbacher Bläserjugend.

Abends treffen sich die Hemdglunker. Treffpunkt ist um 19 Uhr erstmals beim Landmarkt Galli. Von dort führt der Musikverein Hammereisenbach den Umzug bis zum Gasthaus "Hammer". Dort findet im Anschluss der Hemdglunkerball statt.

Am Fasnetsonntag, 3. März, ist Straßenfasnet angesagt. Um 14 Uhr startet der Umzug auf der Pulvermatte Richtung Festhalle. Damit der Verkehr reibungslos umgeleitet werden kann, werden die Zuschauer gebeten, die Abfahrt Hammerackerweg freizuhalten. Beim Verpflegungsstand vor dem Hause Scherzinger steht auch gleichzeitig die Bühne für die Tanzvorführungen der närrischen Gruppen.

Kinderumzug und Ball

Am Fasnetdienstag, 5. März, ist Kinderfasnet in Hammereisenbach. Los geht es mit dem Kinderumzug um 14.30 Uhr beim Landmarkt Galli. In der Festhalle dürfen sich die kleinen Narren anschließend beim Kinderpreismaskenball präsentieren. Ob Narrensprüchle oder Tänzchen – jeder Beitrag wird mit einem Geldpreis belohnt. Auch auswärtige Teilnehmer sind willkommen. Anmelden kann man sich direkt nach dem Umzug in der Halle.