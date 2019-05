von Hartmut Ketterer

Einen Generationswechsel gab es bei der Geschäftsleitung des Vöhrenbacher Automobilzulieferers Walor. Ralph Hochloff, langjähriger Geschäftsführer, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger als Geschäftsführer wird Markus Hummel (50), der den Posten Leiter Vertrieb Technik im Unternehmen innehat.

Schon als Lehrling im Betrieb

Hummel hat bei der Firma Dold Kaltfließpressteile, die jetzt zu Walor gehört, Mechaniker gelernt, dann Maschinenbau studiert und danach in der Entwicklungsabteilung gearbeitet. Anschließend wechselte Hummel für sieben Jahre zu einem anderen Unternehmen, kehrte jedoch im Jahre 2018 wieder zurück an seine frühere Arbeitsstätte.

Viele Entwicklungen bewältigt

Geschäftsführer Arnaud Louise-Alexandrine, der seit etlichen Jahren zusammen mit Hochloff die Geschicke von Walor, früher Dold Kaltfließpressteile, leitet, erinnerte bei einer Feierstunde an die wirtschaftliche Entwicklung des größten Vöhrenbacher Arbeitgebers. Man habe zusammen viele Entwicklungen und technische Anforderungen angenommen und bewältigt, so Louise-Alexandrine.

Als ruhenden Pol geschätzt

Dazu gehöre auch, dass Krisen gemeistert wurden. Immer, so Louise-Alexandrine, habe man Hochloff in allen Situationen als ruhigen Pol geschätzt. Man habe von seiner Menschenkenntnis und seinen Kenntnissen profitiert, was wiederum half, anstrengende Phasen im Team positiv voranzubringen. Hochloff dankte den im Kreise versammelten Führungskräften für die gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig bat der scheidende Geschäftsführer, dass seine Worte auch an die Mitarbeiter weitergegeben werden.

Vöhrenbach Überraschung in Vöhrenbach: Firma Dold steht vor der Übernahme Das könnte Sie auch interessieren

Kurzes Auswärts-Gastspiel

Ralph Hochloff begann seine Tätigkeit bei Dold Kaltfließpressteile im Jahr 1982. Seine beruflichen Stationen waren in der Entwicklung, er wurde Prokurist, Entwicklungsleiter und danach Geschäftsführer. 1989 verließ Hochloff das Vöhrenbacher Unternehmen. Allerdings nur kurz, denn schon nach einem Jahr kehrte er, auf Wunsch des damaligen Firmeninhabers Fritz Dold und dessen Geschäftsführer Dieter Seeger, wieder zurück nach Vöhrenbach.

Fazinierende Kaltumformtechnik

Hochloff war vor allem fasziniert von den Möglichkeiten und Weiterentwicklungen der Kaltumformtechnik. „Das Zurückkommen habe ich nie bereut“, so Hochloff. Trotz etwas angeschlagener Gesundheit freut sich Hochloff auf sein Rentnerleben, wo er seinen Hobbys, unter anderem auch Motorradfahren, vermehrt nachgehen will.

Firma und Mitarbeiter geprägt

Wie sehr Hochloff im Unternehmen geschätzt wurde, zeigte auch ein Geldpräsent, das Key Account Manager Thomas Haller im Namen der Mitarbeiter überreichte. Projektleiter Axel Rothfuß ergänzte die Szene unter Applaus mit den Worten: „Sie haben in Ihren 36 Jahren bei Dold und jetzt Walor nicht nur die Firma geprägt, sondern auch die Mitarbeiter.“

Geachteter Geschäftspartner

Doch nicht nur im Vöhrenbacher Betrieb waren Hochloffs Leistungen gefragt. Auch bei den Kunden, zu denen namhafte Automobilhersteller gehörten, wurde sein Auftreten mit seinem fundierten sachkundigen Wissen anerkannt, was ihn zu einem geachteten Geschäftspartner machte.