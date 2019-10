Der Gesangverein Conordia Vöhrenbach verbrachte bei seinem Vereinsausflug zwei Tage im Bregenzerwald. Zunächst gab es in Bregenz eine Stadtführung. Anschließend ging die Fahrt, die die Vorsitzende Birgit Frank vorbereitet hatte, nach Alberschwende im Bregenzer Wald. Dort besuchte der Chor die Imkerei und Schaubrennerei Bentele und erlebte viel Interessantes über die Bienenhaltung. Am Folgetag erlebten die Sänger in Mellau bei sonnigem Wetter einen herrlichen Tag in der Bergwelt. Es wurden Wanderungen unternommen oder man ließ es sich im Berggasthof bei Musik und Essen gut gehen.