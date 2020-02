von Stefan Heimpel

Sorgen bereitet dem Gemeinderat der Hang am Silbergrubenweg in Vöhrenbach. Zwar bestehe nach Meinung von Fachleuten aktuell keine Gefahr, doch auf Dauer seien teure Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wurde das Thema diskutiert. Erste Sicherungsmaßnahmen und eine Überwachung der Erdbewegungen sollen sichergestellt werden. Die eigentliche Sanierung wird zurückgestellt, könnte aber kostspielig werden, wenn sie dann tatsächlich notwendig ist.

Weg auf lockerer Auffüllung

Untersuchungen im vergangenen Jahr hatten ergeben, dass der Weg auf relativ lockeren Auffüllung aufgebaut ist, was dann zu Setzungen und Bewegungen zur Talseite führte. Das Ingenieurbüro sah damals dringenden Handlungsbedarf für entsprechende Sicherungsmaßnahmen. Daraufhin beschloss der Gemeinderat eine Überprüfung durch Geologen, um die kostengünstigste Variante ermitteln zu können.

Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat aufgrund der großen Komplexität und eventueller Betroffenheit verschiedener Privateigentümer zuerst nicht öffentlich vorgestellt, bevor sie nun offiziell auf der Tagesordnung standen.

Mit Hangrutsch nicht zu rechnen

Die Studie stellt nun fest, dass mit einem spontanen Hangrutsch nicht zu rechnen sei, damit also keine Gefahr im Verzug sei. Eine Verschiebung der Maßnahmen sei aus Sicht der Geologen daher vertretbar. Man geht hier von zwei bis drei Jahren aus. Allerdings sollte der Hang durch Messstellen überwacht werden, um entsprechende Verschiebungen frühzeitig zu entdecken.

Somit hatte nun der Gemeinderat beschlossen, die Sanierung aufzuschieben, die Leitplanken und damit die Verkehrssicherheit wieder herzustellen und entsprechende Messstellen einzurichten. Für die Leitplanken wurden von einem Unternehmen 8400 Euro veranschlagt.

Messstellen werden eingerichtet

Für die Einrichtung der Messstellen und regelmäßige Überprüfung muss laut den Bit-Ingenieuren in Villingen mit etwa 5000 Euro gerechnet werden. Allerdings, so die Verwaltung, muss mittelfristig mit einer Komplettsanierung des Kanals und in der Folge auch mit einer entsprechenden Hangsicherung gerechnet werden. Um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können, soll hier eine entsprechende Planung erstellt werden.

Weg bleibt ein Sorgenkind

Rüdiger Hirt (CDU) bezeichnete den Silbergrubenweg als Sorgenkind. Bei einem „Top-Ausbau“ seien die daraus folgenden Erschließungsbeträge für die Anlieger aber unbezahlbar, daher müsste man eine einfache Instandsetzung planen.

Nicht zuletzt fühle er sich bestätigt, weil die CDU schon im Vorfeld im Gegensatz zur Verwaltung ein Rutschen des Hangs zum aktuellen Zeitpunkt bezweifelt hatte.

Anlieger Guth kritisiert Vorgehen

Adalbert Guth als einer der Zuhörer der Sitzung und betroffener Anlieger kritisierte, dass man im Vorfeld zuerst einmal mit den Anliegern hätte sprechen sollen. Dann hätte man sich die Gutachten und andere Kosten sparen können, alle notwendigen Informationen hätte man hier direkt erhalten und damit entscheiden können. Auch sei die Belastung der Straße geringer, weil keine großen Lastwagen wie die Müllabfuhr die Straße noch befahren.

Außer der Erneuerung der Leitplanken seien dort keine Maßnahmen notwendig, was die Anwohner hätten bestätigen können.

Bürgermeister: Stadt musste reagieren

Bürgermeister Strumberger machte allerdings deutlich, dass man nach entsprechenden Hinweisen auf ein Rutschen des Hangs entsprechende Maßnahmen ergreifen musste. Albert Schwörer (BWV) wollte die Kritik am Gemeinderat und der Verwaltung nicht gelten lassen, denn diese müssten im Zweifelsfall die Verantwortung übernehmen. Daher sei das Gremium gezwungen gewesen, die entsprechende Maßnahmen und Untersuchungen anzugehen.

Adalbert Guth räumte auf Schwörers Frage hin allerdings auch ein, dass er im Zweifelsfall nicht bereit gewesen wäre, eine entsprechende Verantwortung beispielsweise für die Sicherheit der weiter unten liegenden Anwesen zu übernehmen.