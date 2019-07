von Markus Reutter

Wie viel Kinderbetreuung ist in Vöhrenbach nötig? Hierüber soll die Bedarfsplanung für Kindergartenplätze informieren. Die gute Nachricht vorneweg: Die Plätze reichen im kommenden Kindergartenjahr aus. Davon geht die Stadtverwaltung nach Auswertung der aktuellen Zahlen und Umfragen aus.

Eventuell mehr Bedarf für Kleinkinder

Allerdings zeige sich, dass immer mehr Kleinkinder ab einem Jahr in die Einrichtungen gebracht würden, sodass gegebenenfalls künftig über die Schaffung weiterer Betreuungsplätze für Kleinkinder nachzudenken sein werde.

Es fehlt an Tageseltern

Schade sei auch, dass derzeit keine ergänzende Betreuung über Tageseltern in Vöhrenbach angeboten werden könne. So gebe es nach Aussage des Vereins TaPS (Verein Tagesmütter/Tagesväter-Pflegekinder-Service) derzeit in Vöhrenbach keine Tagespflegepersonen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Fachkräfte-Knappheit im Kindergarten St. Martin

Die Suche nach Fachkräften beschäftigt derzeit die katholische Kirchengemeinde. So informiert die Stadt in ihrer Gemeinderatsvorlage, dass nach Aussagen der Kindergartenleiterin von St. Martin aufgrund von Schwangerschaften ein Personalpool für die Krippengruppen gebildet werden musste, um die Betreuung aufrecht erhalten zu können.

Schwangerschaften und Erziehungszeiten haben Konsequenzen

Auch im Ü3-Bereich stelle sich aufgrund von Schwangerschaften und Erziehungszeiten die Personalfrage, sodass die katholische Verrechnungsstelle daher vorrangig nach weiteren Fachkräften suchen werde.

Ausreichendes Betreuungsangebot wichtig

In der anschließenden Diskussion betonte Rüdiger Hirt (CDU), wie wichtig es sei, dass junge Familien herkämen und hier blieben. Daher sei es wichtig, den Betreuungsbedarf zu erfüllen. „Dazu stehen wir.“

Unmut von Eltern über Kindergarten

Albert Schwörer (CDU) gab den Unmut von Eltern weiter, die bemängelten, dass ihr Kindergarten eine Woche in den Pfingstferien geschlossen hatte. Auch Peter Hummel (CDU) merkte an, man wolle familienfreundlich sein – und schließe dann eine Woche in den Pfingstferien. Nicht alle Eltern hätten in dieser Zeit Urlaub. Wer übernehme dann die Betreuung?

Schließzeiten in der Regel vorab angekündigt

Bürgermeister Strumberger meinte, dass solche Schließzeiten in der Regel im Vorfeld von den Einrichtungen bekanntgegeben würden. Hummel meinte, es wäre sinnvoll gewesen, wenn die Leiterin des katholischen Kindergartens in der Sitzung anwesend gewesen wäre, um die Fragen klären zu können.

So sieht die aktuelle Bedarfsplanung aus

Der Gemeinderat stimmte der Bedarfsplanung für die Kindergartenplätze im Kindergartenjahr 2019/2020 zu. Diese sehen für den Kindergarten St. Martin 28 Plätze in der Regelgruppe vor, 20 in der Ganztagesgruppe, 50 Plätze in den beiden Vormittagsgruppen mit verlängerter Öffnungszeit und 20 Plätze in den beiden Krippengruppen für Kinder von null bis drei Jahren. Außerdem umfasst die Bedarfsplanung 37 Plätze in den beiden altersgemischten Gruppen für Kinder ab zwei Jahren im Kindergarten St. Johannes.

Erhöhung der Kindergartengebühren

Beschlossen wurde auch eine Anpassung und damit verbundene leichte Erhöhung der Kindergartengebühren. Zum Beispiel kostet ein Kind ab drei Jahren in der Regelgruppe im katholischen Kindergarten St. Martin ab dem neuen Kindergartenjahr 128 Euro für Familien mit einem Kind, im aktuellen Kindergartenjahr sind es 125 Euro.