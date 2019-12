Der Ural-Kosaken-Chor wird am 20. Mai nächsten Jahres unter Mitwirkung des Gesangvereins in der Vöhrenbacher Festhalle ein Konzert geben. Der Gastchor wird zusammen mit Sängerin Dorothe Lotsch die unvergessenen Lieder der Sängerin Alexandra wieder aufleben lassen.

Weitere Projektsänger willkommen

Der Gesangverein hat die Probenarbeit für das Konzert aufgenommen. Es sind aber weiterhin noch Männer und Frauen als Projektsänger willkommen.

Ansprechendes Programm geplant

Chorleiter Kai Hummel plant ein ansprechendes Programm, etwa mit dem ABBA-Song „Thank you for the music“ oder Elton Johns „Circle of life“. Beide Titel werden in deutscher Sprache gesungen. „A night like this“ wird dagegen in Englisch aufgeführt. Die Proben sind jeden Donnerstag um 20 Uhr in der alten Schule Vöhrenbach.

Hier sind Eintrittskarten schon erhältlich

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. So könnten die Tickets auch als Geschenk unter dem Christbaum liegen. Im Vorverkauf kostet die Tickets 18 Euro. In Vöhrenbach sind sie bei Schreibwaren Fürderer, Elektro Kleiser, der BFT Tankstelle sowie in der Sparkasse erhältlich. In Hammereisenbach gibt es Karten beim Landmarkt, in Furtwangen bei Schreibwaren Besenfelder. Weitere Verkaufsstellen sind: Die Touristinfos in Furtwangen, in St. Georgen und Hornberg, Geschäftsstellen des SÜDKURIER, das Tui-Reisebüro in Villingen, Obere Straße 6, Tourist- und Ticketservice in Villingen Rietgasse 2. Infos für Projektsänger gibt es unter Tel. 07727/77 77 oder Tel. 07727/14 94.