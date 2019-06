von Stefan Heimpel

Vor dem offiziellen Festakt zum 775-jährigen Bestehen der Stadt Vöhrenbach im Festzelt fand zu diesem Jubiläumswochenende von Stadt und Stadtkapelle im Zelt auch ein ökumenischer Festgottesdienst statt. Neben Pfarrer Martin Schäuble von der katholischen Kirche Vöhrenbach und Pfarrer Lutz Bauer von der evangelischen Kirche Bregtal feierte auch der aus Vöhrenbach stammende Pfarrer Eberhard Murzko den Gottesdienst mit.

Ehrengast ist auch der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel (rechts), hier zusammen mit Ferdinand Möller, dem Vorsitzenden der Stadtkapelle. | Bild: Stefan Heimpel

Daran nahm auch eine ganze Reihe von Ehrengästen teil, allen voran der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel. Pfarrer Schäuble machte allerdings klar, dass man es als Pfarrer wesentlich einfacher habe, man könne alle als Schwestern und Brüder begrüßen. Der Gottesdienst solle auch ein Dank sein für das große ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement in der Stadt und dieser Dank solle nun vor Gott gebracht werden.

Auch auf französisch gesungen

Die musikalische Gestaltung hatte der Musikverein aus der Partnerstadt Morteau, die Harmonie die Morteau, übernommen. Da auch die offiziellen Vertreter der Stadt Morteau teilnahmen, wurde beim „Lobe den Herren“ auch eine französische Strophe gesungen.

Vöhrenbach Bilder zum Festakt des Vöhrenbacher Stadtjubiläums Das könnte Sie auch interessieren

Katholischer Pfarrer beruft sich auf Luther

Bei einem solchen ökumenischen Gottesdienst könne er, so Pfarrer Schäuble bei seiner Predigt, auch einmal den Reformator Martin Luther zitieren: Gelehrte, vernünftige und ehrbare Bürger seien das Beste für die Stadt. Heute gelte es vor allem, für das Gedeihen der Stadt Vöhrenbach und auch das 200-jährige Bestehen der Stadtkapelle den Segen zu erbitten, so wie es der Prophet Jeremias formuliert hatte: „Betet für die Stadt, in der Ihr wohnt“. Dies wolle man nun tun, den Segen erbitten für die Stadt, für die Stadtkapelle und für alle Vereine und Organisationen, die sich hier engagieren.

Pfarrer Schäuble (Mitte) gratuliert dem Stadtkapelle-Vorsitzenden Ferdinand Möller (rechts) sowie Bürgermeister Robert Strumberger (links) zu den Jubiläen. | Bild: Stefan Heimpel

Pfarrer Lutz Bauer nutzte die Gelegenheit auch für einen Dank an die Stadtmusik, die auch der evangelischen Gemeinde regelmäßig aufspielt wie an Heiligabend oder bei den Konfirmationen. Er zitierte den Reformator Philipp Melanchthon mit seinem Lob für die Musik und spannte den Bogen zum Gründungsjahr der Stadtkapelle 1818, in dem auch die Verfassung des Großherzogtums Baden in Kraft gesetzt wurde, deutlich geprägt vom Geist der französischen Revolution.

„Musik ist eine Gabe Gottes“

Der Geistliche hob die Förderung der Gemeinschaft durch das Musizieren im Orchester hervor und wünschte der Kapelle für die nächsten 200 Jahre weitere inspirierende Dirigenten und Musiker. „Denn die Musik ist eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und vertreibt alle Laster“, schloss Pfarrer Bauer mit einem weiteren Luther-Zitat.

Baumscheibe mit Bildern als Geschenk

Am Ende des Gottesdienstes gratulierte Pfarrer Martin Schäuble der Stadtkapelle im Namen der katholischen Kirchengemeinde. Er überreichte eine große Baumscheibe mit zahlreichen Bildern aus verschiedenen Zeiten sowie eine Kerze, die etwas Licht ins Probelokal bringen solle.

Eine Kerze auch für den Bürgermeister

Auch für Bürgermeister Strumberger hatte er zum Jubiläum der Stadt eine Kerze. Er könne diese sicherlich auf seinem Schreibtisch aufstellen, damit ihm ein Licht aufgehe. Bei Bedarf könne er sie auch beim Gemeinderat anzünden. An den Gottesdienst schloss sich wie schon berichtet der Festakt an.